政策做多中南部　達麗：2房供給嚴重不足





▲上市建商達麗建設（6177）於今日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口新案「何安段」開工典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

上市建商達麗建設（6177）於今日舉行台中市西屯區台灣大道二段、何厝街口新案「何安段」開工典禮，達麗建設董事長謝志長率領高階主管及員工代表出席，坦言相當看好中南部。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

達麗「何安段」基地位於台灣大道二段、何厝街口，基地877坪，將規劃興建地上21樓、地下4層，總戶數182戶2～3房、21~38坪的宜居建築，總銷約45億元，市場預估單價將衝破8字頭。

達麗建設董事長謝志長表示：「台中市近年來受惠於各項重大建設和大型投資案不斷湧入，在蛋白區房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區。」

▲達麗「何安段」規劃興建地上21樓、地下4層，總戶數182戶2～3房、21~38坪的宜居建築，總銷約45億元。（圖／記者陳筱惠攝）

達麗「何安段」基地就在文心路、台灣大道十字軸線旁，捷運藍線預計10年後完工，正對五期能享有完善的生活機能，還被重大建設臨立的水湳智慧城、科博館圍繞，鎖定中台灣科技新貴。

對於未來房市，達麗建設發言人廖政雄表示：「從房屋存量與各項數據來說，在剛需強勁之下，2房的供給其實嚴重不足，加上政府政策做多中南部，不論是科技業、交通引導的佈局走向，不動產未來還是相對強勢。」

▲達麗建設董事長謝志長表示自住客開始傾向選擇機能成熟、房價穩定的舊市區。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者、萬群地產董事長謝坤成說：「以台中市場來看，房價墊高已經是很明確的走向，七期、水湳新案9字頭到3位數的成交案例都已經出現，政策面利空出盡，呈現下撐上漲的格局。」

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」