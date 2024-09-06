台南「比薩店始祖」租約到期　新址開幕時間曝光

▲知名老字號「8818比薩屋」1989年開幕，是讓當時的在地人認識披薩的起點。（圖／翻攝自Facebook／8818 Pizza Restaurant比薩屋 ）

記者張雅雲／高雄報導

知名老字號「8818比薩屋」1989年開幕，是讓當時的在地人認識披薩的起點，在台南人心中有無可取代的地位，突然無預警在粉專公布，「29日是營業最後一天，將搬遷到新址」。信義房屋專家表示，該區店面效益高。

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創立於1989年的「8818比薩屋」，是台南老字號的披薩店，創始店為健康店，至今已35年，2022年到永康首開分店，目前在台南共有2間據點。根據該店粉專表示，健康店是早在T.G.I Fridays、必勝客、達美樂搶進之前，就開設的創始店，也是很多台南人初識披薩的起點。

▲健康店本月29日為營業的最後一天，接下來會先店休2~3周進行遷店。（圖／翻攝自Facebook／8818 Pizza Restaurant比薩屋 ）

沒想到該店突然在粉專透露，健康店本月29日為營業的最後一天，接下來會先店休2~3周進行遷店，搬到附近的南門路新址，預計10月中下旬開幕。

而粉專《台南式 Tainan Style》則透露，8818是因租約問題搬遷，在地人回憶，創始店就在台南市立棒球場對面，早期職棒盛行，很多球迷看球賽前會外帶炸雞，賽後球迷擠滿餐廳，成了不少老台南人的經典回憶，甚至有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱。

▲很多球迷看球賽前會外帶炸雞，有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱。（圖／翻攝自Facebook／8818 Pizza Restaurant比薩屋 ）

據了解，舊址土地面積約275坪，地上為未登記建物，租金、實登均無揭露。而新址位於南門路，在地仲介透露，早期為燦坤承租，當時月租金11萬元，燦坤退租後，租金水準略微下滑，租賃實登揭露，2015年由嫩骨飯承租，租金7.5萬元，預估8818新址租金落在10萬元上下。

信義房屋金華店專案經理黃琡珺表示，健康店位於中西區健康路一段，是台南最早發展的區域，沿線商家林立，商業機能相當發達，周邊有台南體育場、台南師大、五妃廟、家齊女中等，地段精華，人潮車潮絡繹不決，從早到晚都有不同種類的消費族群，相當具有店面效益。

▲在地仲介透露，新店位置早期為燦坤承租，當時月租金11萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

該區以透天店面為主，地坪25~35坪，1樓租金約3~4萬元，雙店面租金約5~7萬元，特殊產品例如三角窗，租金還會更高。

黃琡珺表示，8818舊址地段精華，已無大面積素地可供開發，若拆除後規劃華廈產品，地價落在60萬元上下，未來若有建商收購、整合周邊舊透天，可發揮土地最大價值。

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