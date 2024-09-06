貸荒有解？南科新案推「銀行特談」　網笑：沒有對手了

▲限貸之亂引起民眾恐慌，有南科成屋新案祭出「銀行特談」方案，主打首購利率2.455%，最高可貸8成、寬限期2年。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

銀行放貸逼近滿水位，全台到處都是「房貸之亂」，不少民眾擔心貸款出問題，恐面臨違約，有南科成屋新案祭出「銀行特談」，主打首購利率2.455%，最高可貸8成、寬限期2年，引來網友疑惑發問，是否協助房貸已變建案賣點，「貸不到只能跟建商買了嗎？」

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交ˇ屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

近期限貸引發「房貸之亂」，連總統賴清德、行政院長卓榮泰都現身強調「沒有限貸令」，並指出將優先撥款給首購族、無自用住宅，以及已承諾貸款這3種類型的貸款人，央行也祭出陳情專線，降低民怨。

儘管如此，仍有不少已購客近期準備交屋，擔心貸款出問題後，建商可主張解約，恐被沒收15%違約金。為了吸引民眾購屋，有南科成屋新案看準這股恐慌心態，祭出與合作銀行的特談方案，主打首購利率2.455%，最高可貸8成、寬限期2年，參考條件為年收100萬元以上或雙薪150萬元以上、貸款期限30年。

▲目前新建案整批貸款都能撥款，然而沒有建商敢保證，一定可以成功核貸。（示意圖／記者張雅雲攝）

該案位於台南善化，屬於南科特區，為透天新成屋，戶數達99戶，根據實登，近1年平均總價為2904 萬元，最高成交價為3815萬元，引來網友上PTT發問，協助房貸已變建案賣點，貸不到只能跟建商買了嗎？

有網友笑回「把小建商抬出去」、「建商：我沒有對手了」，也有網友不以為然，認為「第一戶本來就沒啥影響了」。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，一般來說每個建案都有銀行特談，不過房貸之亂引發已購客恐慌，在賴清德出面信心喊話後，目前新建案整批貸款都能撥款，只是沒有建商敢保證，一定可以成功核貸，並用來行銷吸引消費者。

謝哲耀說：「就怕打炒房打到風向又變了，現階段原則上只要信用條件符合，首購族貸款都沒有問題，還要觀察後續房市走向。」

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」