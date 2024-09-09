大咖11億買大直World Gym旁停車場　在地：整合大基地難度高

▲大直獨棟World Gym停車場以11.3億元交易，買方是和潤（6592）的主要股東之一。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直獨棟World Gym停車場以11.3億元交易，買方是和潤（6592）的主要股東之一。在地房仲表示，該地面積達388坪，若能與World Gym整合，規模可達近900坪，但據傳過去餐廳「伍角船板」撤出後，地主以不錯的價碼租給World Gym，要成功整合難度高。

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近期實價揭露，大直美麗華商圈388坪土地以11.3億元交易，該地是位於World Gym健身館隔壁的停車場，也是World Gym配合的會員停車場。

經查謄本，買方為明怡投資，為和潤（6592）的主要股東之一。進一步觀察，明怡投資的董事長為蔡松坡，曾是康和證券董事，但未持有明怡投資股份，而明怡投資的登記地位於松江路味全大樓，設有多家投資公司。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，美麗華商圈、大彎北段的素地不多，本次交易規模近400坪，算是頗難得的交易，使用分區為大彎北段的娛樂區，不能興建合法住宅，但可規劃商辦大樓，每坪地價290萬元符合行情。

▲美麗華商圈有不少商辦大樓正在興建。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產台北大直加盟店東王為立表示，未來美麗華商圈有不少商辦將落成，包括大陸建設的家樂福改建案、華固建設的台北戀館改建案、虹光的伊都汽旅改建案等等，可預期未來該區將形成高級辦公聚落，商辦每坪售價上看120萬元。

但也正因如此，王為立說，業者購地若非自用，而是要開發推案，基地仍須大一些才更有競爭力，以本次停車場交易來說，若能整合隔壁的大直World Gym，就能將基地從388坪擴張到876坪。

不過，據在地房仲透露，該樓在知名餐廳「伍角船板」撤出後，以相當不錯的租金價碼租給World Gym，因此若不是非常好的條件，地主恐怕不太會賣地或合建。

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