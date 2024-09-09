她溢價54%拿下清水6年屋後棄標　專家曝最慘下場

▲在台中清水出現一則二拍時高價得標，卻又棄標的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房價高高掛，不少民眾轉向可能有機會撿便宜的法拍屋，不過在台中清水出現一則二拍時高價得標，卻又棄標的案例，專家分析：「當時的得標價已經與市價相差無幾，民眾棄標後物件再進入下一拍，除非得標價比二拍價格高，否則都是賠錢出場。」

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位於台中市清水區的6年華廈案「蔚藍之邑」5樓戶進入法拍市場，該物件總坪數24.46坪，上月28日時底價395.2萬元進場，吸引20組標單，最終由劉女以溢價率54%，總價609.9999萬元得標。

豈料，近期該筆物件又進入三拍市場，底價316.2萬元，拆算單坪價僅12.92萬元。經查，上次得標的劉女，竟然出乎意料棄標，而劉女當下的保證金118萬元，也將暫時先扣留。





▲房價最高單價僅23萬元上下，大部分交易單價落在20~22萬元，以上次得標價格609萬元來拆算，單價上拉到逼近25萬元。（圖／讀者提供）

在地房仲表示：「『蔚藍之邑』目前房價最高單價僅23萬元上下，大部分交易單價落在20~22萬元，以上次得標價格609萬元來拆算，單價上拉到逼近25萬元，說實話『標得很貴！』」

實際上，該社區近西濱快速道路周邊也有7-11、喜美超市、全聯，生活採買也不成問題，高樓層開價也僅落在25萬元左右，以得標價格來看，完全失去拍賣的優勢。

對於棄標，寬頻房訊發言人徐華辰也感到意外：「畢竟棄標要面臨的會是上一次得標人，將補足下一次拍賣的差額，除非三拍標出比609萬元更高的金額，否則這筆交易就是『賠了夫人又折兵』」

▲只要是法拍案件，還是提醒投標人要做足市場調查，反悔的代價相當高。（圖／記者陳筱惠攝）

舉例來說，若三拍標出400萬元總價，與上一拍拍定價格609萬元相差209萬元，扣除掉118萬元保證金，劉女還需補足91萬元價差，倘若不補ˋ足，徐華辰說：「最糟的情況上次得標人將變成『債務人』，其名下資產也會成為查封物件，因此只要是法拍案件，還是提醒投標人要做足市場調查，反悔的代價相當高。」

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