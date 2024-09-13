6大壽險進場承作房貸　專家：原保戶較吃香「多看多比較」

▲國泰人壽表示，購置住宅貸款業務量增，案件作業期間較長。（圖／記者陳依旻攝）

記者項瀚／綜合報導

雖大多數銀行均有房貸額度，但有近1/3要排隊等撥款。而國內6家承作「購置住宅貸款」的壽險公司中，國泰人壽就表示，業務量增、作業期間較長，請客戶預先評估資金需求時程。信義房屋專家表示，現壽險公司房貸水準已相當有競爭力，建議民眾可多比較。

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在銀行房貸資訊揭露專區日前上線後，雖然大多數銀行均有房貸額度，但有將近1/3銀行都要「排隊等撥款」，隨後夀險業購置住宅貸款資訊也已經上線，提供民眾銀行體系外的房貸資訊。

據夀險業購置住宅貸款資訊顯示，6家壽險公司包括台灣人壽、中華郵政、國泰人壽、保誠人壽、新光人壽、富邦人壽，皆有可承作「購置住宅貸款」額度。

其中，台灣人壽、中華郵政備註辦理購置住宅貸款以首購、自住客戶為優先辦理對象。值得關注的是，國泰人壽備註目前房貸業務量增，所以案件作業期間較長，將視整體狀況依序作業，請客戶預先評估資金需求時程。

▲現在房貸申請狀況不易，在銀行資金受限狀況下，不少銀行採取以價制量的策略。（示意圖／記者周宸亘攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，壽險公司現在的房貸水準已經相當有競爭力，有些專案會針對保險客戶提供利率上部分的優惠，建議民眾多看多比較。

高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，過去認知是壽險公司會優先辦理原保戶，甚至可能有利率折扣，但在房貸資金緊縮的大環境，普遍公司也開始放寬給其他客戶，建議民眾可以貨比三家。

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