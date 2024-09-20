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「伴山而居」的完美實踐　「力麒．寰山」傳達土地的美好力量

圖、文／力麒建設提供

如果把建築比喻成一個人，從誕生、成長、到茁壯，都是一段單向的旅程：會走到什麼階段，看到什麼光景，取決於成長的環境，內在的優勢與外在的條件。從實習生做起一路爬升到董事長之位，力麒建設董事長郭濟綱承繼著家族對土地的一貫情懷，並帶入創新思維，讓每一個人從外而內緩緩步入家中，都能感受到濃厚歸屬感的「好宅」。

台灣房地產歷經近半世紀的發展，已邁入世代交接的分界點。其中不少建商接班人不但勤勉努力，更秉承前一代的成功經驗，融入全新的建築理解繼續向前，力麒建設便是一個最好的例證。

力求細節盡善盡美 用最好品質服務最好的客戶

長達十一年的集團磨練，歷經集團旗下飯店、建設工地、營造廠、汙水廠等不同單位輪流實習，力麒建設董事長郭濟綱在世代交班前，已積累深厚的現場實務與管理經驗。在正式接棒後，其沉穩的處事態度與管理風格，與員工齊頭並進，進而為集團培養出一群具有同樣美學意識與完美堅持的夥伴。

▲▼力麒建設,力麒寰山,郭濟綱董事長。（圖／力麒建設提供）

▲郭濟綱認為，建築是不可逆的旅程，所有細節務必盡善盡美。

「對我來說，建築就像人一樣，不一樣的個體，會有不同的個性，也會有不同的表達。但有一件事是一樣的，就是他們的一生，是一路前行不能回頭，從一開始就必須設想好每一步該怎麼走。」談起建築，郭濟綱有自己的一番志業哲學。在這樣的領導理念下，從選地、規劃、設計、建造到售後服務，所有環節都被要求務必達到盡善盡美，好讓最後呈現在住戶面前是最好的產品，「要連我們自己也滿意才行，這就是建築業的使命與職責，也是品牌持續努力的方向。」

立地科技核心　揮灑開闊綠逸生活感

過往酒店經營、飯店管理的經歷，讓郭濟綱格外注意服務的細節與細膩，不光是硬體要符合住戶需求，更講究未來入住後的生活感，因此，力麒建設在針對個案進行整體策劃前，必定先了解城市的脈絡及洞悉區域的獨特氛圍。以科技人才雲集的內科為例，近期因輝達創辦人黃仁勳所掀起的旋風式訪台，讓全世界的目光都聚焦在台北，尤其是內湖及南港串起的科技產業軸心廊道，將成企業總部落腳首選，在AI崛起的世代，會是舉足輕重的指標核心。

而座落於環山路的「力麒．寰山」，南向、東向能直達內科園區及金融科技的指標核心，西向則連接有富人聚落美譽及菁英生活格調的大直生活圈，四通八達的交通網絡串接居住、娛樂、商業、科技等多核心發展外，更難能可貴的，是擁有水泥城市所欠缺的環山綠意。

因而在深度剖析在地客層的需求後，郭濟綱以自身體驗分享，「以我自己為例，住在台北市中心，為了防空污、噪音等，家裡的門窗皆是緊閉，無法好好放鬆。對於以科技力量帶動經濟發展的科技新貴而言，更需要營造出一個能夠真正放鬆的空間。反映在「力麒．寰山」的設計概念上，我們應基地優勢條件，打造景觀庭園以結合自然地景，更採南北帝王座向，獲得最大化棟距創造開闊感外，同時直面山景，營造最頂級的舒適度與顯赫感，讓社區成為住戶身心靈休憩的最佳住所。」

▲▼力麒建設,力麒寰山,郭濟綱董事長。（圖／力麒建設提供）

▲郭濟綱以酒店經營的經驗，細膩打磨專屬內湖的山景建築。

好宅新定義：擁有繁華還要擁有一座山

一般所謂的豪宅，與繁華的地段息息相關，但對郭濟綱而言，卻有著不同的見解，「坐擁市中心的繁華，並非真正的特權，真正決定好宅差異的，是擁有繁華，還能擁有一座山；而且這座山，沒有住宅，沒有開採，純粹的山林綠海。它能把與自然最親密的關係，呈現在你的窗前。在我的想像裡，一步繁華一步山的生活模式，就是好宅的完美型態。」

「力麒．寰山」恰如其份地詮釋了郭濟綱心中的理想好宅，而他分享了一個小插曲，「當初在發想案名的會議上，『力麒．寰山』這個案名是經由與會同仁全票通過的，『寰』這個字，既有寰視山林的氣勢，也帶出環山路地段位置，我覺得用字相當精準，更重要的，它有一種宏觀的開闊，環抱悠遊天地之美。」

▲▼力麒建設,力麒寰山,郭濟綱董事長。（圖／力麒建設提供）

▲力麒•寰山位處山景第一排，具寰視天地近擁森意的優勢。

地段、環境、內涵，個別來看皆是得天獨厚的珍稀立地條件，而能一次全部擁有的「力麒．寰山」，不僅證明它的稀缺性與獨特性，力麒建設還戮力讓它以最好的姿態滿足居住者的期待，「正因難再複製，也無可取代，所以我能很自信地說，『力麒．寰山』將是代表台北『心』的伴山實踐，也是傳達力麒眼中、土地最美力量的真實體現！」郭濟綱感性地說。

▲▼力麒建設,力麒寰山,郭濟綱董事長。（圖／力麒建設提供）

▲力麒•寰山外觀示意圖。


 

關鍵字：力麒建設力麒寰山郭濟綱董事長

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