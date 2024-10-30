店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

▲台南一處1樓店面傳出租約糾紛，房東提告求償逾50萬元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者莊智勝／台南報導

台南一名施姓女房東110年將其名下店面出租與郭男經營茶行，未料租期一年屆滿後郭男不再續約，雙方談判無果、撕破臉，施女因此提出告訴，並羅列細項一一向郭男求償，包括臨時遷離違約金、裝潢費用、廢棄物拆除清運以及回復原狀費用、房租報稅、律師費、清潔費等，施女還控訴郭男傳訊騷擾其長子，一併提告求償，合計共求償新台幣50萬4652元。台南地院審理後，僅認定違約金、房租報稅、電費、及律師費部分求償有理，認為郭男應給付2萬2087元，由押金抵銷，施女其餘請求均駁回。不得上訴。

判決書指出，施女為該處房屋所有權人，110年5月22日與郭男簽約，將該屋1樓店面出租，約定租期自110年6月15日至111年6月15日，共計12個月，每月租金為1萬6000元，並預收2個月押金3萬2000元；由於郭男租下該處欲作為經營茶葉行用途，因此施女簽約前即依郭男要求，僱工進行店面裝潢改裝，並由施女支出重新裝潢費用。

施女認為，雖然雙方簽訂租約租期僅有12個月，但她與承租人郭男有「應租用2年以上之合意」，且施女自認郭男亦同意自租期第二年起漲租9000元、每月租金為2萬5000元，此部分施女有透過LINE告知，郭男已讀訊息未回，「即表示默示同意」。

未料111年5月底，郭男突告知不再續租，雙方幾經協商仍未達成共識，施女認為郭男毀約，未在租約期滿1個月前告知，提告求償一個月違約金1萬6000元；且郭男在原定租期屆滿後又加租一個月，但僅匯款原租金1萬6000元，因此求償短少租金9000元；此外，施女認為雙方已有承租2年之合意，因此求償第二年租金，以調漲後價格計，共27萬5000元。

除租金糾紛外，在雙方撕破臉後，施女還一一羅列細項求償，包括當初簽約前的裝潢、清運費用19萬0565元、房租報稅稅差837元、加租一個月之電費250元、訴訟諮詢律師費5000元、一年清潔費用1萬元、郭男終止租約後未將營業登記地址遷出求償1萬元、未改通訊地址違反租約求償1萬元；且在雙方談判失敗後，施女將郭男的LINE帳號封鎖，郭因此傳訊施女長子騷擾，求償1萬元，各項金額合計，扣除押金後，總計共向郭男求償50萬4652元。

對此，郭男則駁斥，雙方簽訂租約的租期就是12個月，並無續約、及調漲租金之合意；而該店面先前為飲料店裝潢，與茶行店面格局不符，他本無意承租，是施女願自行重新裝潢，他才同意承租一年，郭男表示退租搬離後，已將店面騰空，回復初始承租狀態，已經履行回復原狀義務；而被控騷擾部分，郭男解釋，是雙方談不攏後施女將他封鎖，不得已才留言給其長子，希望可代為轉達退還押金之請求，並無騷擾意思。

台南地院法官審酌雙方合約、對話紀錄後，認為郭男確實未依約在退租一個月前告知，應賠償違約金1萬6000元；而房屋稅差、電費部分，施女有提出繳納證明等件為證，合計請求1087元有理由；律師費部分租約即有明訂，若承租人有違約、涉及訴訟時，律師費由承租人承擔，因此請求郭男負擔5000元律師諮詢費用應屬有據，其餘部分則為無理由，均予以駁回，合計判郭男應給付施女2萬2087元。又郭男主張施女迄今未返還押金3萬2000元，主張抵銷抗辯有理由，經抵銷後郭男已無須支付上述金額。全案定讞，不得上訴。