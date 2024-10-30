ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

▲▼台南,老唐牛肉麵,中西區,北門路,透天店面,總價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南一處1樓店面傳出租約糾紛，房東提告求償逾50萬元。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者莊智勝／台南報導

台南一名施姓女房東110年將其名下店面出租與郭男經營茶行，未料租期一年屆滿後郭男不再續約，雙方談判無果、撕破臉，施女因此提出告訴，並羅列細項一一向郭男求償，包括臨時遷離違約金、裝潢費用、廢棄物拆除清運以及回復原狀費用、房租報稅、律師費、清潔費等，施女還控訴郭男傳訊騷擾其長子，一併提告求償，合計共求償新台幣50萬4652元。台南地院審理後，僅認定違約金、房租報稅、電費、及律師費部分求償有理，認為郭男應給付2萬2087元，由押金抵銷，施女其餘請求均駁回。不得上訴。

判決書指出，施女為該處房屋所有權人，110年5月22日與郭男簽約，將該屋1樓店面出租，約定租期自110年6月15日至111年6月15日，共計12個月，每月租金為1萬6000元，並預收2個月押金3萬2000元；由於郭男租下該處欲作為經營茶葉行用途，因此施女簽約前即依郭男要求，僱工進行店面裝潢改裝，並由施女支出重新裝潢費用。

施女認為，雖然雙方簽訂租約租期僅有12個月，但她與承租人郭男有「應租用2年以上之合意」，且施女自認郭男亦同意自租期第二年起漲租9000元、每月租金為2萬5000元，此部分施女有透過LINE告知，郭男已讀訊息未回，「即表示默示同意」。

未料111年5月底，郭男突告知不再續租，雙方幾經協商仍未達成共識，施女認為郭男毀約，未在租約期滿1個月前告知，提告求償一個月違約金1萬6000元；且郭男在原定租期屆滿後又加租一個月，但僅匯款原租金1萬6000元，因此求償短少租金9000元；此外，施女認為雙方已有承租2年之合意，因此求償第二年租金，以調漲後價格計，共27萬5000元。

除租金糾紛外，在雙方撕破臉後，施女還一一羅列細項求償，包括當初簽約前的裝潢、清運費用19萬0565元、房租報稅稅差837元、加租一個月之電費250元、訴訟諮詢律師費5000元、一年清潔費用1萬元、郭男終止租約後未將營業登記地址遷出求償1萬元、未改通訊地址違反租約求償1萬元；且在雙方談判失敗後，施女將郭男的LINE帳號封鎖，郭因此傳訊施女長子騷擾，求償1萬元，各項金額合計，扣除押金後，總計共向郭男求償50萬4652元。

對此，郭男則駁斥，雙方簽訂租約的租期就是12個月，並無續約、及調漲租金之合意；而該店面先前為飲料店裝潢，與茶行店面格局不符，他本無意承租，是施女願自行重新裝潢，他才同意承租一年，郭男表示退租搬離後，已將店面騰空，回復初始承租狀態，已經履行回復原狀義務；而被控騷擾部分，郭男解釋，是雙方談不攏後施女將他封鎖，不得已才留言給其長子，希望可代為轉達退還押金之請求，並無騷擾意思。

台南地院法官審酌雙方合約、對話紀錄後，認為郭男確實未依約在退租一個月前告知，應賠償違約金1萬6000元；而房屋稅差、電費部分，施女有提出繳納證明等件為證，合計請求1087元有理由；律師費部分租約即有明訂，若承租人有違約、涉及訴訟時，律師費由承租人承擔，因此請求郭男負擔5000元律師諮詢費用應屬有據，其餘部分則為無理由，均予以駁回，合計判郭男應給付施女2萬2087元。又郭男主張施女迄今未返還押金3萬2000元，主張抵銷抗辯有理由，經抵銷後郭男已無須支付上述金額。全案定讞，不得上訴。

關鍵字：房產雲房東租金漲租店面台南

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

住在島上免付房租！　女投完100封履歷錄取「夢想工作」

德國27歲女子楠塞薇茲（Sirirat Nensewicz）在澳洲南瓜島（Pumpkin Island）找到一份兼職工作，不但可以免費住在島上、不用付房租，且每周只需工作24個小時，游泳、放鬆享受度假人生。

5小時前

店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

台南一名施姓女房東110年將其名下店面出租與郭男經營茶行，未料租期一年屆滿後郭男不再續約，雙方談判無果、撕破臉，施女因此提出告訴，並羅列細項一一向郭男求償，包括臨時遷離違約金、裝潢費用、廢棄物拆除清運以及回復原狀費用、房租報稅、律師費、清潔費等，施女還控訴郭男傳訊騷擾其長子，一併提告求償，合計共求償新台幣50萬4652元。台南地院審理後，僅認定違約金、房租報稅、電費、及律師費部分求償有理，認為郭男應給付2萬2087元，由押金抵銷，施女其餘請求均駁回。不得上訴。

6小時前

三重新建案開價1坪1百萬　PTT喊：快超車板橋、永和

新北三重區房市火燙燙，房價一路飆飆飆，鄰近三重捷運站有一處大型建商的新建案開售，傳出單坪開價100萬的新高價，同時也改寫三重新紀錄，這也引起不少網友熱烈討論，有不少人直呼誇張，實在是超乎預期。

7小時前

婚後買房登記女方名！妻病逝「小舅子秒上門爭產」　專家曝3解方

「請問如何處理能維護自己權益？」一名網友發文求助，友人與老婆婚後共同買下一房，產權登記在女方名下，平時2人共同居住，因夫妻倆膝下無子，最近老婆因病過世，不料小舅子然跑來分房產，目前房子還剩15年約800多萬的貸款，朋友想留下這間房子自己居住，卻不知該如何解決。

7小時前

夫妻「為頭期款吵翻」從此AA！尪只帶孩出國　她結婚19年心寒

一名女網友多前年因買房頭期款，跟老公吵得不可開交，此後夫妻倆開銷一律採取AA制，先生出國玩也只帶孩子，眼看明年就是婆婆的70大壽，全家考慮一同出國慶祝，結果她得自行負擔旅費，不禁心寒嘆「好難過啊！」

8小時前

名人「中漂」置產熱門地曝光　健身網紅2千萬買絕景別墅

氣候舒適、生活環境優質且交通越來越便利的台中，近期陸續吸引名人移居，包括明星夫妻擋阿Ben與徐小可、知名健身網紅「筋肉媽媽」以及主持人作家身份的吳淡如最近都陸續公開他們的新居。

8小時前

鳳山一次喜迎2座新商場！　LaLaport率先2026年進駐

鳳山是高雄人口最多行政區，卻從未有大型購物商場，隨鳳山火車站Q3完工，又有三井集團設立「LaLaport高雄」，未來將一次喜迎２家購物中心，挾多項利多話題，近期購屋需求旺盛。信義房屋專家表示，首要受惠的3個商圈，中古大樓房價最低還有2字頭。

9小時前

老牌西服品牌撤出台灣　西門店養蚊3年「5.9億被包軌」

西裝連鎖品牌「青山洋服」2021年全面撤出台灣，成為時代眼淚，而最後1間門市西門店空置3年，近期以5.9億元交易。專家表示，該店面出租上有一定抗性，但容積率高達800%，改建效益高。

10小時前

價格破壞者出現！讓利現曙光　業者：賞屋族很珍貴

在當前打房政策影響下，房市逐漸回歸自住需求，觀察如今預售市場則是3大走向，包含送裝潢、送家電、開出比預期低的價格，業者就自曝，現在反而是最佳看房時機。

12小時前

近3年賣出64間！「知本溫泉套房」剩最後3間　底價下殺70多萬

花蓮分署11月「123全國聯合拍賣會」將於11月5日（星期二）熱鬧登場，本次聯合拍賣會依舊推出一系列優質法拍物件，其中最受矚目的知本溫泉套房，由於坐擁山林及好山好水的環境，加上地點鄰近金針山、日出曙光及多良車站等著名觀光景點，一直是熱門標的。由於是最後一次拍賣，底價下殺至70多萬元，有興趣的買家請把握機會搶標吧！

13小時前

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

店面調漲9000元不租了！房東..

租客、房東通通騙！　內行揭：出..

建商聚集南台中6大生活圈推案　..

軍公教換屋族申貸也受挫　她大嘆..

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I..

疫後獲利大增！　免稅店大亨砸2..

農地擴建農舍！　忘辦「一證明」..

婚後買房登記女方名！妻病逝「小..

鳳山一次喜迎2座新商場！　La..

名人「中漂」置產熱門地曝光　健..

ETtoday房產雲

最新新聞more

住在島上不用付房租　女錄取夢想..

店面調漲9000元不租了！房東..

三重新建案開價1坪1百萬　PT..

婚後買房登記女方名！妻病逝「小..

夫妻「為頭期款吵翻」從此AA！..

名人「中漂」置產熱門地曝光　健..

鳳山一次喜迎2座新商場！　La..

老牌西服品牌撤出台灣　西門店養..

價格破壞者出現！讓利現曙光　業..

知本溫泉套房剩最後3間　法拍最..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366