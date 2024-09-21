台積電進駐告吹影響不大　龍潭房仲：4大基本盤續撐市場





▲桃園龍潭房市有4大基本買盤，需求穩定 。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

過去台積電傳出將在龍科3期設廠，之後告吹，衝擊當地房市。不過，在地房仲表示，當初台積電效益使周圍房價超漲1~2成，現在利空已消化完畢，市場回歸正常，衝擊影響不大，且龍潭在4大基本買盤的支撐下，房市長期穩定成長。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

近年桃園房價直直往上，中路、經國、小檜溪等重劃區新案動輒5字頭，甚至6字頭，衝勁十足，發展較早的藝文特區、桃園火車站、中壢火車站等商圈中古房價也不斐，而房價相對親民的南桃園龍潭地區具價格優勢，越來越多桃園購屋族開始把目光移向該區。

東森房屋龍潭北龍加盟店東洪啟榮表示，龍潭房市主要有4大族群，購屋需求穩定，首先是大桃園地區的年輕首購族，龍潭房市以市中心交易最熱，以麥當勞為核心，商圈生活機能佳，採買方便，且緊鄰龍潭交流道，最快1分鐘就可接上國3，因此受大桃園地區的通勤族青睞，尤其是買房預算有限的年輕首購族。

洪啟榮指出，龍潭市中心土地稀缺，以大樓華廈產品為主，預售成交價站穩3字頭，每坪均價達35~38萬元，屋齡5~15年2字頭就可入手，可謂是桃園地區的首購天堂。此外，市中心也有透天產品，但釋出不多，以常見的屋齡20~30年、地坪18~25坪物件來說，總價約1300~1500萬元。

龍潭第二個主要購屋族群是軍公教人員，洪啟榮說，龍潭地區有中科院，雖然有提供宿舍，但許多同仁仍希望自己買一間房，住得更舒適，也兼具置產的功能，之後便在龍潭成家立業，此外陸軍司令部也在龍潭，不少同仁也會希望在部隊周圍置產買房。第三是渴望園區、龍潭科學園區的科技廠員工，台積電、宏碁、友達、合晶科技等知名企業都在該區設廠，區域就業機會多，房市需求量大。

▲龍潭週工作機會多，購屋需求穩定。（圖／東森房屋提供）

第四是退休族群，洪啟榮說，龍潭東側就石門水庫，對於很多退休族來說，這邊就是渡假勝地，有山有水，環境非常舒適，決定在該區落腳養老，而該區屬龍潭蛋白區，房價比市中心更便宜，溫泉套房總價300~700萬元，新大樓2房也只需800~1100萬元。

洪啟榮提到，台積電原先規劃在龍潭科學園區3期興建1.4奈米製程晶圓廠，造成一波房市熱潮，讓周圍房價超漲1~2成，後來進駐計畫終止，短線上確實對當地房市造成衝擊，但現在來看市場已回歸正常，龍潭在4大基本買盤的支撐下，仍穩定向上成長。

▲東森房屋龍潭北龍加盟店東洪啟榮。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！ 內行指2潛力區：還有未來捷運線加持