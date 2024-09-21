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台積電進駐告吹影響不大　龍潭房仲：4大基本盤續撐市場

▲▼ 龍潭房市 。（圖／東森房屋提供）

▲桃園龍潭房市有4大基本買盤，需求穩定 。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

過去台積電傳出將在龍科3期設廠，之後告吹，衝擊當地房市。不過，在地房仲表示，當初台積電效益使周圍房價超漲1~2成，現在利空已消化完畢，市場回歸正常，衝擊影響不大，且龍潭在4大基本買盤的支撐下，房市長期穩定成長。

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

近年桃園房價直直往上，中路、經國、小檜溪等重劃區新案動輒5字頭，甚至6字頭，衝勁十足，發展較早的藝文特區、桃園火車站、中壢火車站等商圈中古房價也不斐，而房價相對親民的南桃園龍潭地區具價格優勢，越來越多桃園購屋族開始把目光移向該區。

東森房屋龍潭北龍加盟店東洪啟榮表示，龍潭房市主要有4大族群，購屋需求穩定，首先是大桃園地區的年輕首購族，龍潭房市以市中心交易最熱，以麥當勞為核心，商圈生活機能佳，採買方便，且緊鄰龍潭交流道，最快1分鐘就可接上國3，因此受大桃園地區的通勤族青睞，尤其是買房預算有限的年輕首購族。

洪啟榮指出，龍潭市中心土地稀缺，以大樓華廈產品為主，預售成交價站穩3字頭，每坪均價達35~38萬元，屋齡5~15年2字頭就可入手，可謂是桃園地區的首購天堂。此外，市中心也有透天產品，但釋出不多，以常見的屋齡20~30年、地坪18~25坪物件來說，總價約1300~1500萬元。

龍潭第二個主要購屋族群是軍公教人員，洪啟榮說，龍潭地區有中科院，雖然有提供宿舍，但許多同仁仍希望自己買一間房，住得更舒適，也兼具置產的功能，之後便在龍潭成家立業，此外陸軍司令部也在龍潭，不少同仁也會希望在部隊周圍置產買房。第三是渴望園區、龍潭科學園區的科技廠員工，台積電、宏碁、友達、合晶科技等知名企業都在該區設廠，區域就業機會多，房市需求量大。

▲▼ 龍潭房市 。（圖／東森房屋提供）

▲龍潭週工作機會多，購屋需求穩定。（圖／東森房屋提供）

第四是退休族群，洪啟榮說，龍潭東側就石門水庫，對於很多退休族來說，這邊就是渡假勝地，有山有水，環境非常舒適，決定在該區落腳養老，而該區屬龍潭蛋白區，房價比市中心更便宜，溫泉套房總價300~700萬元，新大樓2房也只需800~1100萬元。

洪啟榮提到，台積電原先規劃在龍潭科學園區3期興建1.4奈米製程晶圓廠，造成一波房市熱潮，讓周圍房價超漲1~2成，後來進駐計畫終止，短線上確實對當地房市造成衝擊，但現在來看市場已回歸正常，龍潭在4大基本買盤的支撐下，仍穩定向上成長。

▲▼ 龍潭房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋龍潭北龍加盟店東洪啟榮。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP222／台中首購族救星！　內行指2潛力區：還有未來捷運線加持

關鍵字：東森房屋龍潭房價中科首購南桃園石門水庫退休族渴望園區龍潭科學園區台積電

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