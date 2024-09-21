桃園8大重劃區轉手獲利排行　新天龍國、首購天堂居冠亞軍

▲觀察桃園8大重劃區，轉手賺最大的是青埔，其次為A7重劃區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

觀察桃園8大重劃區，轉手賺最大的是「青龍國」青埔，平均每戶獲利512萬元，由於高鐵加持，不少雙北、竹科客在這買房。其次是「首購天堂」A7重劃區，平均每戶獲利462.9萬元，房價親民，又離台北最近，吸引脫北者關注。

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住商機構彙整今年實價登錄資料，比較桃園8大重劃區轉手獲利表現。其中有「青龍國」之稱的青埔重劃區轉手平均獲利約512萬元，高居各大重劃區之首。

排行第二的是首購天堂A7重劃區，平均每戶獲利462.9萬元。另外，過嶺重劃區、八德擴大重劃區、中路重劃區也有400萬元以上的獲利。而獲利筆數最多的是八德擴大重劃區、藝文生活圈，分別達154、145筆。

▲桃園市今年各大重劃區轉手獲利統計。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，青埔近期受惠於高鐵與機場捷運等議題，又有青塘園大型綠地，生活機能逐漸齊全，吸引雙北脫北者、新竹竹科客移居，房價相對保值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，A7重劃區腹地大，房價相對親民，新案均價還在4字頭，由於距離新北市近，因此廣受脫北者移居，也被稱為首購天堂，房價呈上漲趨勢。

住商不動產桃園展演捷運加盟店店東王國睿表示，八德擴大重劃區本身具有桃園捷運綠線議題，區內多屬純住宅環境，同時緊鄰舊市區商圈，環境適宜移居。

而藝文特區近期則受惠2大議題，分別是桃園捷運綠線，其中4站點通過藝文特區，以及市立圖書館總館已建成，又有影城進駐，生活與商業機能逐漸成熟。

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