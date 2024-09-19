央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤

▲央行祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，專家認為市場可能崩盤。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

央行符合預期利率不變，但續升準1碼，此外祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期。專家一致認為，如此重手，房價高機率修正下跌，但有人認為可能小幅下跌，有人認為可能會崩盤。

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今（19日）央行召開理監事會議，符合預期利率不變，但再調升新台幣存款準備率1碼，這是睽違2年連續2季調升存準率。

另外，央行祭出第七波選擇性信用管制壓抑房市，給出4大重拳。一、新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期； 二、自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

▲央行出重手，新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。（圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，4招裡面最狠的就是「名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期」，也就是只要名下已有1間房，即便該屋沒有貸款，可能是繼承取得、早年還完房貸等等，只要再購買第二屋時就不得使用寬限期，等於把內行人才知道的門路給堵死了。

黃舒衛進一步表示，近來聽到不少案例，由於特定區第二戶房貸放款嚴格，要準備4成頭期款，因此投資置產客將原有房屋透過理財型房貸、轉增貸的方式，把錢搬出來後用於第二戶頭期款，而現在對於資金有限的投資客來說，除了第二戶頭款拉到5成，加上沒了寬限期，要直接本利攤，金額比過往大出許多，投資操作空間縮小，甚至沒有空間了。

黃舒衛直言，這4重拳下去之後，量縮是一定的，價格也很可能修正下跌，「這次已經不是信心層面的打擊而已，而是對市場顯著衝擊，甚至可能造成崩盤。」

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，央行出重手，是否可能造成市場崩盤，關鍵在於不同區域的供需結構，舉例來說台北市中心、新北市捷運沿線等等，供需穩定，房價下跌就相當有限；反之一些重劃區，供給量、餘屋量大，過去又有投資性買盤湧入，在現在政策面雪上加霜的環境下，就存在崩盤風險。

房市專家何世昌表示，名下有房者再購屋不得有寬限期，負面衝擊是購屋資金壓力升高，將進一步削弱換屋族買盤，但同時也會讓房貸族償還本金的速度加快，降低銀行不動產放款水位過高的壓力。

不過對於未來市場，何世昌說，量一定縮，價格也應該會鬆動，但不至於到崩盤的程度，價格下跌可能在5%左右，「因新青安首購買盤仍在，且預售屋不能轉賣，不會出現逃命潮。」

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