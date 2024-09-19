ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤

▲▼新冠肺炎,疫情,破口,大樓社區,房仲,帶看,東森房屋,信義房屋,公設。（圖／記者陳建宇攝）

▲央行祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，專家認為市場可能崩盤。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

央行符合預期利率不變，但續升準1碼，此外祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期。專家一致認為，如此重手，房價高機率修正下跌，但有人認為可能小幅下跌，有人認為可能會崩盤。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

今（19日）央行召開理監事會議，符合預期利率不變，但再調升新台幣存款準備率1碼，這是睽違2年連續2季調升存準率。

另外，央行祭出第七波選擇性信用管制壓抑房市，給出4大重拳。一、新增規範自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期； 二、自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

三、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲央行出重手，新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。（圖／ET資料照）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，4招裡面最狠的就是「名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期」，也就是只要名下已有1間房，即便該屋沒有貸款，可能是繼承取得、早年還完房貸等等，只要再購買第二屋時就不得使用寬限期，等於把內行人才知道的門路給堵死了。

黃舒衛進一步表示，近來聽到不少案例，由於特定區第二戶房貸放款嚴格，要準備4成頭期款，因此投資置產客將原有房屋透過理財型房貸、轉增貸的方式，把錢搬出來後用於第二戶頭期款，而現在對於資金有限的投資客來說，除了第二戶頭款拉到5成，加上沒了寬限期，要直接本利攤，金額比過往大出許多，投資操作空間縮小，甚至沒有空間了。

黃舒衛直言，這4重拳下去之後，量縮是一定的，價格也很可能修正下跌，「這次已經不是信心層面的打擊而已，而是對市場顯著衝擊，甚至可能造成崩盤。」

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰表示，央行出重手，是否可能造成市場崩盤，關鍵在於不同區域的供需結構，舉例來說台北市中心、新北市捷運沿線等等，供需穩定，房價下跌就相當有限；反之一些重劃區，供給量、餘屋量大，過去又有投資性買盤湧入，在現在政策面雪上加霜的環境下，就存在崩盤風險。

房市專家何世昌表示，名下有房者再購屋不得有寬限期，負面衝擊是購屋資金壓力升高，將進一步削弱換屋族買盤，但同時也會讓房貸族償還本金的速度加快，降低銀行不動產放款水位過高的壓力。

不過對於未來市場，何世昌說，量一定縮，價格也應該會鬆動，但不至於到崩盤的程度，價格下跌可能在5%左右，「因新青安首購買盤仍在，且預售屋不能轉賣，不會出現逃命潮。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：央行降息升準選擇性信用管制房市黃舒衛何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

有房族不能用寬限期　估價師：投資客將大幅減少

央行出手打房，名下有房的人再買第二屋，就不能使用寬限期。信義房屋專家表示，央行的目的就是要讓市場降溫，把房貸資源用於首購，現在政策一出，市場就像汽油被抽乾的車，沒有往前衝的動能，投資客自然會大幅度減少。

50分鐘前

自家泳池突出現整群陌生人　加拿大女屋主一查：前房客搞的鬼

加拿大女屋主瑪莉絲紹塞（Maryse Chaussé）就住在蒙特婁郊區，但當她假日返家時卻突然發現，有整群陌生人在她家戶外泳池開心玩耍。她宣稱，這或許是前房客搞的鬼。

52分鐘前

首爾房市活絡「兩極化加劇」　富人區平均售價逼近每坪200萬台幣

最近南韓首爾房地產市場恢復過往活絡的生機，市場需求不斷提升，不過正當外界以為房地產活絡的景象套用在首爾以後，專家出面解釋，其實首爾面臨的兩極化愈來愈嚴重，蛋黃區、蛋白區之間房價可以相差3.57倍，且購屋族群更加嚮往的是漢江江畔的新蓋住宅。

1小時前

網友稱「升息才能有效打房」　專家：升準對房市壓力很大

中央銀行19日召開理監事聯席會議，雖維持利率不變，但再度祭出調高存準率0.25個百分點（1碼），不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市。對此，專家表示，這波限縮銀行貸放資金，未來將持續限貸效果，預估交易量將大幅萎縮。

1小時前

獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　工地現況曝光…總店回應了

總投資破40億元、上下共計25層樓的中友百貨彰化店，今年3月底才正式開工，預定2028年農曆新年前完工，工期4年。但業界盛傳，中友彰化店施工進度延宕，甚至傳言「不蓋了」另外也有品牌透露，接到通知中友彰化店招商暫緩消息。對此，中友百貨坦言，因基地地質較軟，加上先前台北發生大直新建案地基掏空事件，彰化縣政府要求補件，並進行第二階段評估，但中友百貨強調「不可能不蓋」！

1小時前

最狠信用管制！　建商：聽到換屋族正在哀號

央行以「美國次貸」、「日本經濟泡沫」當先例，再祭出第7波信用管制，明顯用意是為了房市降溫，並祭出4大新信用管制措施，來抑制房市投機與囤房行為，業界則普遍認為「買氣將大幅降溫」。

1小時前

她繼承「5、6間北市老公寓」：該賣掉還出租？　網建議1做法

繼承房子後，你會選擇出租還是賣掉呢？就有一名女網友指出，前陣子繼承5、6間北市老公寓，但她和家人主要居住在新竹，目前也尚未買房，因此猶豫要將這些老公寓賣出來買新房，還是要留著出租。對此，不少人建議，可賣1、2間來換新房，其餘留下出租。

2小時前

央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤

央行符合預期利率不變，但續升準1碼，此外祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期。專家一致認為，如此重手，房價高機率修正下跌，但有人認為可能小幅下跌，有人認為可能會崩盤。

2小時前

租雅房「續約突漲4千」傻眼了！她心累曝屋況　一票人狂勸退

一名網友在外租房，最近突被房東告知，租金要漲4000元，她錯愕直呼，自己租的是雅房，且屋況不太好，「心好累！」對此，網友們紛紛留言勸退，「不要租了，品質沒比較好，為什麼要多付那4000」、「不會續租，才1年就漲，你快跑吧」。

2小時前

台南土地標售進帳1.75億元　「面積太小」建商出手保守

房貸水位衝高引來各大銀行警戒，連帶建商標地保守。台南地政局土地標售19日開標，共8標8筆土地，合計12標封參與投標，標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.5%，專家表示，不少土地面積過小，以致得標單價偏低。

4小時前

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

央行出4重拳打房！　專家齊喊：..

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮..

實測2個月不關冷氣「電費232..

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

最狠信用管制！　建商：聽到換屋..

楠梓老字號市場「只剩5攤」　地..

裝修噪音再見！ 北市公告「管制..

東海4死氣爆屋898萬求售　房..

Google年砸1.58億租金..

ETtoday房產雲

最新新聞more

有房族不能用寬限期　估價師：投..

自家泳池出現整群陌生人　屋主傻..

首爾房市活絡「兩極化加劇」　最..

網友稱「升息才能有效打房」　專..

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店..

最狠信用管制！　建商：聽到換屋..

她繼承北市老公寓「該賣掉嗎」　..

央行出4重拳打房！　專家齊喊：..

租雅房「續約突漲4千」！她曝屋..

台南土地標售進帳1.75億元　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366