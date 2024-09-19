ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網友稱「升息才能有效打房」　專家：升準對房市壓力很大

▲▼新店房市空照圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行再度祭出調高存準率0.25個百分點，不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

中央銀行19日召開理監事聯席會議，雖維持利率不變，但再度祭出調高存準率0.25個百分點（1碼），不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市，對此，專家表示，這波限縮銀行放貸資金，未來將持續限貸效果，預估交易量將大幅萎縮。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

去年8月政府推出「新青安房貸」後，房市像點了一把火，買氣噴發開始失控，央行19日召開第三季理監事會議，會後結果出爐，央行維持利率不變，不過，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，引來部分民眾不滿，並認為不升息就是助漲房市。

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲表示，一般來說，存準率就是銀行接受民眾存款後，央行會要求提存一定比例之金額做為法定準備金，央行可藉由調升或調降存準率，來達到資金收放效果。而調升存準率已有降低銀行流動資金的影響，對房市是很大的壓力，不見得只有升息，才是對打房有效的措施。

▲▼信義房屋樹林站前店游榮哲專訪,房仲帶看,房仲介紹,客戶看屋,客戶看房,房仲馬路介紹,房仲馬路帶看。（圖／記者周宸亘攝）

▲央行調升存準率將持續限貸影響，未來包括貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短等，將成申請房貸普遍現象。（圖／記者周宸亘攝）

楊宗憲分析，6月央行已調升一次存準率，至今共上調2碼，對抑制銀行放貸的資金水位有立竿見影的影響，現階段因房貸緊縮的狀況，貸款條件已不如以往，此次央行調升存準率將持續限貸影響，未來包括貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短，將成申請房貸普遍現象。

儘管銀行優先保障新青安、首購族等貸款需求，楊宗憲說：「但是房市也有很多剛需的換屋需求遭到錯殺，換屋族首當其衝貸款難，且貸款成本增加，預估房市將出現陣痛期，交易量會有大幅萎縮。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

關鍵字：央行存準率房市限貸貸款

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

有房族不能用寬限期　估價師：投資客將大幅減少

央行出手打房，名下有房的人再買第二屋，就不能使用寬限期。信義房屋專家表示，央行的目的就是要讓市場降溫，把房貸資源用於首購，現在政策一出，市場就像汽油被抽乾的車，沒有往前衝的動能，投資客自然會大幅度減少。

50分鐘前

自家泳池突出現整群陌生人　加拿大女屋主一查：前房客搞的鬼

加拿大女屋主瑪莉絲紹塞（Maryse Chaussé）就住在蒙特婁郊區，但當她假日返家時卻突然發現，有整群陌生人在她家戶外泳池開心玩耍。她宣稱，這或許是前房客搞的鬼。

52分鐘前

首爾房市活絡「兩極化加劇」　富人區平均售價逼近每坪200萬台幣

最近南韓首爾房地產市場恢復過往活絡的生機，市場需求不斷提升，不過正當外界以為房地產活絡的景象套用在首爾以後，專家出面解釋，其實首爾面臨的兩極化愈來愈嚴重，蛋黃區、蛋白區之間房價可以相差3.57倍，且購屋族群更加嚮往的是漢江江畔的新蓋住宅。

1小時前

網友稱「升息才能有效打房」　專家：升準對房市壓力很大

中央銀行19日召開理監事聯席會議，雖維持利率不變，但再度祭出調高存準率0.25個百分點（1碼），不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市。對此，專家表示，這波限縮銀行貸放資金，未來將持續限貸效果，預估交易量將大幅萎縮。

1小時前

獨／中友百貨彰化店遭爆不蓋了　工地現況曝光…總店回應了

總投資破40億元、上下共計25層樓的中友百貨彰化店，今年3月底才正式開工，預定2028年農曆新年前完工，工期4年。但業界盛傳，中友彰化店施工進度延宕，甚至傳言「不蓋了」另外也有品牌透露，接到通知中友彰化店招商暫緩消息。對此，中友百貨坦言，因基地地質較軟，加上先前台北發生大直新建案地基掏空事件，彰化縣政府要求補件，並進行第二階段評估，但中友百貨強調「不可能不蓋」！

1小時前

最狠信用管制！　建商：聽到換屋族正在哀號

央行以「美國次貸」、「日本經濟泡沫」當先例，再祭出第7波信用管制，明顯用意是為了房市降溫，並祭出4大新信用管制措施，來抑制房市投機與囤房行為，業界則普遍認為「買氣將大幅降溫」。

1小時前

她繼承「5、6間北市老公寓」：該賣掉還出租？　網建議1做法

繼承房子後，你會選擇出租還是賣掉呢？就有一名女網友指出，前陣子繼承5、6間北市老公寓，但她和家人主要居住在新竹，目前也尚未買房，因此猶豫要將這些老公寓賣出來買新房，還是要留著出租。對此，不少人建議，可賣1、2間來換新房，其餘留下出租。

2小時前

央行出4重拳打房！　專家齊喊：市場恐會崩盤

央行符合預期利率不變，但續升準1碼，此外祭出第七波選擇性信用管制，出4大重手，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期。專家一致認為，如此重手，房價高機率修正下跌，但有人認為可能小幅下跌，有人認為可能會崩盤。

2小時前

租雅房「續約突漲4千」傻眼了！她心累曝屋況　一票人狂勸退

一名網友在外租房，最近突被房東告知，租金要漲4000元，她錯愕直呼，自己租的是雅房，且屋況不太好，「心好累！」對此，網友們紛紛留言勸退，「不要租了，品質沒比較好，為什麼要多付那4000」、「不會續租，才1年就漲，你快跑吧」。

2小時前

台南土地標售進帳1.75億元　「面積太小」建商出手保守

房貸水位衝高引來各大銀行警戒，連帶建商標地保守。台南地政局土地標售19日開標，共8標8筆土地，合計12標封參與投標，標出5標5筆土地，脫標率62%，標售總金額約為1.75億元，平均溢價率38.5%，專家表示，不少土地面積過小，以致得標單價偏低。

4小時前

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

央行出4重拳打房！　專家齊喊：..

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮..

實測2個月不關冷氣「電費232..

最狠信用管制！　建商：聽到換屋..

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

楠梓老字號市場「只剩5攤」　地..

裝修噪音再見！ 北市公告「管制..

Google年砸1.58億租金..

有房族不能用寬限期　估價師：投..

ETtoday房產雲

最新新聞more

有房族不能用寬限期　估價師：投..

自家泳池出現整群陌生人　屋主傻..

首爾房市活絡「兩極化加劇」　最..

網友稱「升息才能有效打房」　專..

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店..

最狠信用管制！　建商：聽到換屋..

她繼承北市老公寓「該賣掉嗎」　..

央行出4重拳打房！　專家齊喊：..

租雅房「續約突漲4千」！她曝屋..

台南土地標售進帳1.75億元　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366