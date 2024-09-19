網友稱「升息才能有效打房」　專家：升準對房市壓力很大

▲央行再度祭出調高存準率0.25個百分點，不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市。（圖／記者湯興漢攝）



記者張雅雲／高雄報導

中央銀行19日召開理監事聯席會議，雖維持利率不變，但再度祭出調高存準率0.25個百分點（1碼），不少民眾不滿認為，不升息就是助漲房市，對此，專家表示，這波限縮銀行放貸資金，未來將持續限貸效果，預估交易量將大幅萎縮。

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去年8月政府推出「新青安房貸」後，房市像點了一把火，買氣噴發開始失控，央行19日召開第三季理監事會議，會後結果出爐，央行維持利率不變，不過，新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，引來部分民眾不滿，並認為不升息就是助漲房市。

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲表示，一般來說，存準率就是銀行接受民眾存款後，央行會要求提存一定比例之金額做為法定準備金，央行可藉由調升或調降存準率，來達到資金收放效果。而調升存準率已有降低銀行流動資金的影響，對房市是很大的壓力，不見得只有升息，才是對打房有效的措施。

▲央行調升存準率將持續限貸影響，未來包括貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短等，將成申請房貸普遍現象。（圖／記者周宸亘攝）

楊宗憲分析，6月央行已調升一次存準率，至今共上調2碼，對抑制銀行放貸的資金水位有立竿見影的影響，現階段因房貸緊縮的狀況，貸款條件已不如以往，此次央行調升存準率將持續限貸影響，未來包括貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短，將成申請房貸普遍現象。

儘管銀行優先保障新青安、首購族等貸款需求，楊宗憲說：「但是房市也有很多剛需的換屋需求遭到錯殺，換屋族首當其衝貸款難，且貸款成本增加，預估房市將出現陣痛期，交易量會有大幅萎縮。」

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