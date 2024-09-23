高雄4.2坪飲料店拒整合變「紙片孤島」　將被32層大樓包圍

▲高雄建工商圈發展早，有棟3層樓透天厝，佔地僅4.2坪，堪稱紙片屋求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄建工商圈發展早，區域商業機能發達，可建地不多，有棟3層樓透天厝，佔地僅4.2坪，2020年天玉集團曾想收購整合開發，地主開出3000萬元的天價被建商放棄，2022年該案動土，未來將出現700餘坪基地夾雜紙片屋的奇景。

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天玉集團整合的「鑫天地3期」位於三民區建工路、建中路口，2022年該案已動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的超高樓住宅，住家275戶，天玉集團執行長黃文柔透露，建工路因可建地不多，已多年未推大樓新案，該案以3~4房為主，採先建後售，預計2027年完工後銷售。

▲該基地過去為停車場、老舊透天，使用分區屬於商4用地。（圖／翻攝自Google Maps）



在地代銷透露，該基地過去為停車場、老舊透天，使用分區屬於商4用地，2019~2020年由天玉集團陸續整合，每坪價格約落在110~120萬元左右，還碰上被稱為「最強紙片屋」僅4.2坪的飲料行，當時地主開出3000萬元出售，換算單價高達714萬元。

最後天玉集團將該店排除開發範圍，未來將形成新大樓包住飲料店的奇景，而該案未使用危老方式開發，因具有輕軌與捷運的雙重容積獎勵，完工後將是建工商圈第一高樓。

▲大樓開始施工後，該店仍正常營業中，在地仲介預估，整棟月租金約5萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該飲料店位於三角窗，地段精華，而在大樓開始施工後，目前也仍正常營業中。當地仲介透露，該店面地坪僅4.2坪，地上物未保存登記，地主為高雄在地自然人，持有超過40年，目前地坪單價約開出700萬元求售，以飲料行月租金1.8萬元包含廣告牆，整棟月租金約5萬元，投報率約2%。

▲建工商圈地點商業機能濃厚，未來又有捷運黃線經過，推案效益極佳。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄建工家樂福加盟店店東朱金火表示，建工商圈地點商業機能濃厚，未來又有捷運黃線經過，推案效益極佳，因此吸引品牌建商整合推案，預計未來新推案行情，成交價將站穩5字頭。

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆分析，雖然目前基地整合後缺一角，但因建商已開始動工，該店已喪失整合價值，雖然建工路商家林立，可以穩穩收租，不過因面積不大，坪效太低難以提升月租金，且因地坪太小，未來透天也無重建機會，只能當成畸零地使用，至少要打2折，才有機會售出，。

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