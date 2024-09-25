金龍風暴受災戶「準豪宅」最慘烈　資深房仲：關鍵在銀行鑑價

▲過去入手不到4000萬元物件，有機會因銀行鑑價翻盤成為「高價宅」，其貸款成數將瞬間從最高8成掉為3成，可能是最大重災戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行祭出打炒房重拳，「金龍風暴」持續引發廣泛討論，此次房市管制內容主要集中在信用管制的貸款條件，細看各項貸款條件的限縮程度，可將受災程度分為三級，其中影響最大的重災戶可能將在未來陸續出現。

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依照央行公布規定，自然人第2戶購屋貸款由原本特定區限貸6成，修正為全國適用限貸5成，換言之，原本在七都以外地區購買第2戶住宅，貸款成數將由7成降為5成，限縮2成。

至於自然人第3戶購屋貸款、高價住宅貸款、法人購買住宅貸款、建商餘屋貸款皆由4成降為3成，以台中市高價宅定義為總價4000萬元以上住宅，前制、後制相差一戶約1成400萬元起跳的自備款。

對此，七期資深房仲廖香婷說：「由於房價拉抬速度相當快，七期預售房價已衝上均價7字頭，50坪住家加上車位很可能就在豪宅線上，6000萬元以上的客群基本上財力足夠雄厚，對於貸差反應並不激烈。」

廖香婷補充：「但最令人擔憂的是，過去預售房價控制在4000萬元以下，預期貸款成數可達8成，但受到區域房價整體拉升影響，銀行鑑價翻盤成為4000萬元『高價宅』，貸款成數將瞬間從最高8成掉為3成，可能是最大重災戶。」

▲業者認為其中影響最大的重災戶為「準豪宅」客。

舉例來說，若以3800萬元成交的物件，原本預期可貸款8成，自備款760萬元，經過銀行鑑價房屋行情超越4000萬元，成數直接降為4成，等於自備款將增加1440萬元，來到2200萬元，再經過第7波信用管制，成數再降為3成，一路自備款從760萬元升到2660萬元，等於需多拿1900萬元現金來補足缺口。

在地遇到相同問題的開發商就憂心表示：「雖然目前大部分銀行團仍以合約價格定義，但目前中古豪宅市場已經傳出就算屋主願意賠售，將總價降到4000萬元以下，部分銀行鑑價也不願放行，仍以高價宅定義，而這類『準豪宅』估計將成最重受災戶。」

由於限貸風波延燒，昨（24）日行政院施政報告及備詢時，也受到立法委員關切，楊金龍說，將會持續觀察市場狀況，盡快提出相關配套。

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