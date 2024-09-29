央行限貸令重擊換屋族　一表看懂房貸資格

▲央行20日起採取第7波選擇性信用管制，換屋族被各項限制搞到霧煞煞，房貸亂象叢生。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣居高不下，央行20日起採取第7波選擇性信用管制，名下有房的自然人第1戶購屋貸款，不得有寬限期，第2戶房貸除了沒有寬限期，貸款成數最高降至5成，不少換屋族被各項限制搞到霧煞煞，房貸亂象叢生，有房仲整理，透過一表讓民眾秒懂房貸資格。

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21世紀不動產表示，此次限貸令主要針對多戶購屋者，尤其是擁有3戶以上房產投資客。根據新規，這類購屋者的貸款成數從原先的4成下調至3成，大幅提高自備款比例，導致資金壓力驟增，不少民眾連自身可適用的房貸資格、有無寬限期都一頭霧水。

且央行針對名下有房的民眾全面取消房貸寬限期，使投資客無法再享受初期輕鬆的還款安排，進一步加劇了現金流管理難度，對於依賴開槓桿的投資者來說，這些變化可能會嚴重影響其投資策略，市場投資熱度預計將因此大幅降溫。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡表示，此次信用管制不僅影響投資客和建商，換屋族也成為這波受政策波及的嚴重受災戶，已掀起一波房貸亂象，像是過去採取「先買後賣」策略的換屋族，現在必須在第2戶房貸撥款後1年內出售第1戶，否則將面臨違約金及貸款收回風險。

這使得許多換屋族被迫轉向「先賣後買」策略，甚至必須暫時成為租屋族。此外，限貸令導致市場謹慎，買方意願減弱，也讓換屋族找新買家的難度升溫。

資格類別 條件描述 新青安 首購 寬限期 個人 個人名下無房產 ✔ ✔ ✔ 個人 個人名下已購一房無貸款 ✔ ✔ 個人 個人名下已購一房有貸款 夫妻 配偶名下有一房無貸款 ✔ ✔ ✔ 夫妻 配偶名下有一房有貸款 夫妻 夫妻名下無房 ✔ ✔ ✔ 繼承 名下繼承一間無貸款房產 ✔ 繼承 名下繼承一間有貸款房產

▲第7波選擇性信用管制下的房貸資格。資料來源：21世紀不動產。（ETtoday製表）

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，商用不動產市場未受限貸令影響，投資者可考慮將資金轉向店面、商辦或工廠等有商業投資價值的標的物，甚至海外房地產也可成為潛在投資選項。

雖然短期內市場可能承受壓力，但由於價格趨於穩定，自住剛性需求強烈的首購族群基本不受影響，預期市場將進入「價穩量緩」的階段。

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