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房市信心急劇下滑！　民調揭近4成民眾看跌房價

▲▼租屋,詐騙,社團,網路,看屋,急迫性,徐佳馨。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋調查，央行祭出第七波打房之後，看漲房價的比例從上季56%，急速下滑到只剩下26%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

信義房屋調查，央行祭出第七波打房之後，看漲房價的比例從上季56%，急速下滑到只剩下26%，且有39%民眾看跌。專家表示，政策初期都是市場最恐慌的時刻，未來除了觀察台股表現，房貸市場是否能找到秩序，也是房市表現重要關鍵。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

信義房屋針對官網使用者，進行2024第四季的購屋意向調查，調查期間為央行第七波選擇性信用管制措施實施之際，結果顯示央行從喝完咖啡到第七波管制措施以來，民眾對於房價樂觀情緒大幅消退。

調查結果顯示，民眾從從上一季最熱56%看漲房價，到近期一口氣腰斬，剩下26%看漲房價，而看跌房價比例達39%，整體房價看法回到去年《平均地權條例》修法上路前的水準。

▲▼ 信義房屋民調 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義房屋針對對官網使用者，進行購屋意向調查。（表／記者項瀚製）

至於房貸限縮影響，調查結果，有29%擔心貸款成數不足，這是目前民眾最擔心的部分，但也有23%表示首購不擔心受影響，另外有16%擔心房貸利率會超過2.5%，14%受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到，18%受訪者則認為不清楚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次提醒市場「房價只會漲的狀況不健康」，原本喝完咖啡銀行房貸狀況更為吃緊，第七波選擇性信用管制措施宣布後，對房市立即產生衝擊。

曾敬德說，本次調查發現，上半年樂觀的房市情緒馬上澆了冷水， 也達到央行想要的市場不要一片看漲房價的效果，面對政策突然出手，初期可能都是市場最恐慌的時刻，未來除了觀察台股表現外，房貸市場是否能找到秩序，也是房市表現重要關鍵。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，雖然央行重手打房，但仍有不少民眾持觀望的態度看待房市，因此短期內房市量縮成必然，但價格是否進一步修正還有待觀察，畢竟國內目前經濟展望仍佳，首購剛性需求依舊存在，而投資置產客在前幾波房市管制時也已退出了一大部分。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

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關鍵字：信義房屋民調官網看漲看跌房價央行打房曾敬德

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