金龍海嘯來！投資客搶下車　高雄屋主自曝：要錢不要貨

▲不少正面臨交屋的屋主，自備款突然降至5成只好急賣，售屋網站開始出現「平轉」物件。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期央行祭出第7波信用管制，買氣大幅反轉，不少正面臨交屋的屋主，自備款突然降至5成只好急賣，售屋網站開始出現「平轉」物件，強調屋主「要錢不要貨」。專家提醒，有些平轉只是噱頭，漲幅不高的區域較有機會買到無縫接軌入手價的物件。

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打房重手一波波，現在全台又有第2戶貸款只能貸5成的緊箍咒，交易量開始趨緩，高雄市仲介公會理事陳揚智表示，雖然現在預售案禁換約，但是2023年6月30日前取得的預售屋，仍然可以轉售，開始出現轉售物件主打「平轉」的脫手潮。

近期在《591房屋交易網》上的高雄中古屋銷售，竟然出現「平轉低於行情」、「屋主要錢不要貨」等關鍵字待售物件，分布在小港、鹽埕、三民、橋頭等區域，平轉物件遍地開花，吸引民眾目光。

耕揚廣告總經理蔡宸祐分析，時機歹歹，不少民眾想趁機進場撿便宜，高雄2~3年前入手的預售案屋主，因房價全面起漲，時至今日都有獲利，若入手價為25萬元，目前也有35萬元的行情，不需要平轉，只要屋主願意少賺，賣個30萬元就可以售出。

▲近期平轉物件增多，大多還是噱頭吸引購屋族點閱外。（圖／記者張雅雲攝）

甚至若直接與建商協商解約退戶，由於目前市價與當初取得成本，至少也有10萬元價差，建商大都願意無條件收回重新銷售，若買家需自付違約金，才會考慮放到中古市場轉售。

蔡宸祐提醒，近期平轉物件增多，大多還是噱頭吸引購屋族點閱外，轉手價格仍高於當初入手價格，民眾也能從預售合約書觀察，是否為平轉價格。

不過也有真正平轉的物件，例如小港、鹽埕等區域，相對楠梓、橋頭等區域，漲幅相對不高，這類區域就有機會可以買到無縫接軌入手價的物件，民眾仍須觀察周邊實價紀錄，參考市場成交行情做出判斷。

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