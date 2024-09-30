ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

928首周末來人「腰斬再腰斬」　新案開盤1週只賣1戶

▲▼ 14期,傳產獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣不論大小案都受到第七波信用管制衝擊，接待中心相對冷清。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

史上最嚴格打房措施見效？上週末為房地產大檔期之一的928，不過走訪各式建案，不論大小案都受到第七波信用管制衝擊，接待中心相對冷清，出現提早過年的態勢，甚至有新案開盤1周卻只賣1戶的慘況。業者評估，此波打房可能導致不動產量價停滯期，拉長到9個月。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

第七波信用管制已經交易量縮減，也因貸款條件更加嚴苛，市場預期交易量將大幅下降，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「雖然交易量下降，但價格修正幅度預計不會太大，買賣雙方拉鋸越更為劇烈。不過新預售案可能出現退小訂現象，消費者受到市場氛圍決定訂了仍先退，待市場回溫才敢重新進場。」

至於各案場來人來客，也是最明顯指標，中部預售案場也出現前置作業期拉長，預約組數突破百組新案，恰逢新制干擾，成交組數直落，從過去成交比1/3，直降到1/5。

▲▼實價登錄,預售,揭露,信義房屋,腰斬,房市景氣,禁止換約。（圖／記者陳建宇攝）

▲實際上預售屋的來客來人自8月底相較7月就已經「腰斬」、而新制上路，9月相較8月再「腰斬」，成為「腰斬再腰斬」情況，示意圖。（圖／資料照）

而其實在此波信用管制前，銀行滿水位消息也已經冒出頭，雖對中古市場影響較大，但實際上預售屋的來客來人自8月底相較7月就已經「腰斬」、而新制上路，9月相較8月再「腰斬」，成為「腰斬再腰斬」情況，普遍案場週來人降至10組上下，換算成單日來人已回落個位數。

此波衝擊最大的則是落在台中新興重劃區，其中近3年房價一路自4字頭衝到7字頭、雖然建設議題豐富，但實際上仍需等待5～8年建設期的14期重劃區，據了解新開盤個案1週僅賣1戶的現象。

▲▼14期重劃區,連鎖咖啡廳,1000咖啡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市場風大雨大，購屋族節奏被打，台中新興重劃區熱度有感降溫，示意圖。（圖／資料照）

對此，大型建商坦言：「市場現況信心沒有很足，量價預估Q4都將處於動盪，若要等創價消息可能要8至9個月。」

代銷業者、萬和廣告卓慶能不諱言：「市場風大雨大，購屋族節奏被打亂，球打一半卻政策面的改變，讓不少消費者也在觀望，短時間的瞬間急凍則是可以預想得到。」

但是否會出現倒閉潮？白洪章認為：「不至於。」原因在大型建商仍會持續續推，遇到猶豫期拉長效應、目前單總價都高的現實情況下，不少個案延後開盤，這些都是房市整理盤整期正常現象。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：房市信用管制台中預售案停滯期928預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄火鍋業「雙享」之爭　KTV南霸天要求「享牛」改名

時機歹歹，建商專注建築本業之餘，跨足餐飲事業愈來愈常見，壹起飛集團轉進市區推案後，營運愈來愈多角化，近期開設「享牛」進攻火鍋餐飲業，被KTV南霸天享溫馨寄出存證信函，要求「盡速自行更名」，爆出雙享之爭，享溫馨透露，因興櫃需求寄出存證信函。

13分鐘前

「限貸鐵拳」不打哈日族？　日本買房最高貸7成、無寬限期

目前國內購屋申貸環境嚴峻，那到日本買房貸款也會受影響？信義日本專家表示，沒有居留證的台灣人在日本買房投資，也是向台灣的銀行申貸，但不受限貸影響，只要相關條件符合銀行要求，基本上都可貸到5~7成、20年期、當期利率約2~2.5%。

38分鐘前

租金補貼加碼遭酸「大撒幣」　國土署：三大政策不衝突

內政部明年租金補貼再提高，編列預算更高達335億，因租金補貼經費高於社宅，引起質疑聲浪，更有立委批評，過往的租金補貼專案共編列468.9億，竟然比國家住都中心興建社會住宅工程款還多，「居住正義只是發錢了事」。對此，國土署回應，直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策是互相輔助且不衝突，真正的居住正義是要建構符合民眾居住需求且完整多元的居住支持體系，讓民眾對於自己的居住及生活方式能有多元選擇。

1小時前

臺邦入手燒肉一條街1.8億「燒肉名店」　曝租約到明年

台南安平永華路二段近期新店一家接一家開，不少燒肉店進駐，近期陸續出現高價交易，「茶六」才以每月租金60萬元天價搶進開幕，臺邦商旅也以總價1.8億元入手透天，上面還有燒肉名店承租。信義房屋專家表示，居住人口湧入帶動燒肉一條街群聚效應。

2小時前

928首周末來人「腰斬再腰斬」　新案開盤1週只賣1戶

史上最嚴格打房措施見效？上週末為房地產大檔期之一的928，不過走訪各式建案，不論大小案都受到第七波信用管制衝擊，接待中心相對冷清，出現提早過年的態勢，甚至有新案開盤1周卻只賣1戶的慘況。業者評估，此波打房可能導致不動產量價停滯期，拉長到9個月。

2小時前

央行打房！購屋族心慌慌　台中房仲提2理由「南屯房價不墜」

央行出重手打房，市場人士一致認為短期內交易量縮，但對價格的看法就有些分歧，或是說各區域可能有不同的表現。台中在地房仲表示，南屯區房價修正的可能性極低，因為該區新案供給不算太多，二手委售量也低，區域人口又持續增加，房市呈現供不應求，且健康穩定。

4小時前

解決小坪數家庭收納問題　「小資族」5方法簡單又省錢

小坪數家庭常常會面臨物品太多，收納空間不足的問題。若是租屋族，還會遇到預算有限、不能鑽牆開孔，使得收納方式有所限制的狀況。所以今天整理了5個小坪數收納技巧，這些方法都很簡單又省錢。讓大家在有限的空間裡，也可以住得舒適。

5小時前

928首周末強碰第七波信用管制　200億大案接待中心延開張

房市下半年重頭戲928檔期來臨，剛過的首個周末，各案遭到央行突然祭出的第七波信用管制重擊，被殺得血流成河、哀鴻遍野，有別於過去案場每到周末來人暴增，不少建案來人僅剩1/3，也傳出有新案乾脆遞延的風聲，甚至考慮封盤等成屋再銷售。

5小時前

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉書、IG一夜秒刪

2020年5月時受到疫情衝擊，而宣布熄燈的台中懷舊餐廳「香蕉新樂園」，2個月後由新團隊接手經營，2023年則再度轉手。豈料9月底，該餐廳再驚爆歇業，一夜之間紛絲團、IG全刪。

5小時前

金龍海嘯來！投資客搶下車　高雄屋主自曝：要錢不要貨

近期央行祭出第7波信用管制，買氣大幅反轉，不少正面臨交屋的屋主，自備款突然降至5成只好急賣，售屋網站開始出現「平轉」物件，強調屋主「要錢不要貨」。專家提醒，有些平轉只是噱頭，漲幅不高的2區較有機會買到無縫接軌入手價的物件。

6小時前

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中超狂老屋法拍底價50萬　狂..

嘉義大車站計畫推進！「小小北」..

新北社宅+2！　中和、新店2案..

惡鄰狂抽菸！爸製「空品統計表」..

雙貸族翻車斷頭　她台中千萬房產..

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉..

男友堅持冷氣開整晚！她想省錢「..

盤點全台最貴3豪宅餘屋量　它賣..

花2500元買用3年二手洗衣機..

金龍海嘯來！投資客搶下車　高雄..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄火鍋業「雙享」之爭　KTV..

「限貸鐵拳」不打哈日族？　日本..

租金補貼加碼遭酸「大撒幣」　國..

臺邦入手燒肉一條街1.8億「燒..

928首周末來人「腰斬再腰斬」..

央行打房！購屋族心慌慌　台中房..

解決小坪數家庭收納問題　「小資..

928首周末強碰第七波信用管制..

台中「香蕉新樂園」再爆歇業　臉..

金龍海嘯來！投資客搶下車　高雄..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366