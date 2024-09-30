928首周末來人「腰斬再腰斬」　新案開盤1週只賣1戶

▲中台灣不論大小案都受到第七波信用管制衝擊，接待中心相對冷清。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

史上最嚴格打房措施見效？上週末為房地產大檔期之一的928，不過走訪各式建案，不論大小案都受到第七波信用管制衝擊，接待中心相對冷清，出現提早過年的態勢，甚至有新案開盤1周卻只賣1戶的慘況。業者評估，此波打房可能導致不動產量價停滯期，拉長到9個月。

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第七波信用管制已經交易量縮減，也因貸款條件更加嚴苛，市場預期交易量將大幅下降，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「雖然交易量下降，但價格修正幅度預計不會太大，買賣雙方拉鋸越更為劇烈。不過新預售案可能出現退小訂現象，消費者受到市場氛圍決定訂了仍先退，待市場回溫才敢重新進場。」

至於各案場來人來客，也是最明顯指標，中部預售案場也出現前置作業期拉長，預約組數突破百組新案，恰逢新制干擾，成交組數直落，從過去成交比1/3，直降到1/5。

▲實際上預售屋的來客來人自8月底相較7月就已經「腰斬」、而新制上路，9月相較8月再「腰斬」，成為「腰斬再腰斬」情況，示意圖。（圖／資料照）

而其實在此波信用管制前，銀行滿水位消息也已經冒出頭，雖對中古市場影響較大，但實際上預售屋的來客來人自8月底相較7月就已經「腰斬」、而新制上路，9月相較8月再「腰斬」，成為「腰斬再腰斬」情況，普遍案場週來人降至10組上下，換算成單日來人已回落個位數。

此波衝擊最大的則是落在台中新興重劃區，其中近3年房價一路自4字頭衝到7字頭、雖然建設議題豐富，但實際上仍需等待5～8年建設期的14期重劃區，據了解新開盤個案1週僅賣1戶的現象。





▲市場風大雨大，購屋族節奏被打，台中新興重劃區熱度有感降溫，示意圖。（圖／資料照）



對此，大型建商坦言：「市場現況信心沒有很足，量價預估Q4都將處於動盪，若要等創價消息可能要8至9個月。」

代銷業者、萬和廣告卓慶能不諱言：「市場風大雨大，購屋族節奏被打亂，球打一半卻政策面的改變，讓不少消費者也在觀望，短時間的瞬間急凍則是可以預想得到。」

但是否會出現倒閉潮？白洪章認為：「不至於。」原因在大型建商仍會持續續推，遇到猶豫期拉長效應、目前單總價都高的現實情況下，不少個案延後開盤，這些都是房市整理盤整期正常現象。

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