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嘸人出手　水湳、機捷特區精華地上權意外全流標

▲▼ 水利署招標地上權,水湳,單元8,機捷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市4塊地上權精華地以70年招標，但無人投標。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

農業部農田水利署臺中管理處釋出台中市4塊精華地，以70年設定地上權招商，總計約6622坪，4塊地分別坐落台中單元8、水湳經貿園區以及北屯機捷特區，都是精華土地，不過今日開標，全數流標。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

農田水利非事業用不動產設定地上權案招商案，釋出4塊台中市精華地，包含位於台中單元8共計1377坪、水湳生態段2537坪、821坪土地，以及北屯機捷特區1885坪土地，總權利金底價達20億元規模。

▲▼ 水利署招標地上權,水湳,單元8,機捷 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為，打房後開發商也開始觀望，並且以保留現金為主。（圖／讀者提供）

據了解，總共有超過30組人馬領標，包含開發商、投資開發公司、百貨通路等，但卻全數流標， 台中在地土地開發業者則認為：「此次地上權標售的土地雖方正，面積也夠大，但是打房後開發商也開始觀望，並且以『現金為王』。」

不過，松彬不動產估價師事務所廖家顯分析：「此次招標的土地都設定70年，以單元8土地來說，加上以權利金換算，每坪取得成本僅落在23萬元，其實相對是有價差，但目前不動產趨勢偏保守，加上銀行限縮政策，也讓投資方比較保守。」不過，水湳經貿園區也因都市計畫，預計放寬部分區域的高度比，成為額外利多。

《地產詹哥老實說》EP224／全台匡列「第二屋限貸5成」　非最狠打房手段！估價師：央行留一手

關鍵字：台中市地上權招標流標投資水湳機捷特區農田水利署

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