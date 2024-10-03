高雄輕軌8站「靠學生衝運量」　1站房價2年漲43%

▲迎接開學季，高雄輕軌全線有8所高中職校，成為學生重要公共交通服務。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄今年初輕軌成圓營運後，全線有8所高中職校，成為學生重要公共交通服務。高捷統計半年內增加1995人次，運量成長幅度大增35%，通學旅次成輕軌平日運量重要基本盤，根據統計，北高雄和南高雄，各有表現強勁的代表區段，周邊大樓均價多還在2字頭。
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輕軌成圓後全線有8個輕軌車站鄰近高中職，包含大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等8所高中職學校，是學生最方便的上下學站點。
根據高雄市捷運局統計，3月初的日平均運量為5738人次，9月初開學後平均日運量為7733人次，8車站運量在半年內，增加1995人次，成長幅度大增35%。其中，樹德家商站與高雄高工站，成長幅度最大。
《樂屋網》根據實價登錄統計近3年的高雄輕軌沿線學校周遭房價，剛好北高雄和南高雄，各有表現強勁的代表區段。
《樂屋網》發言人洪安怡指出，北高雄以大榮高中、中華藝校一帶漲幅最多，而大榮高中緊鄰美術館特區，中華藝校更是在特區內，這邊是北高雄著名的豪宅聚落，純住氛圍濃厚，是不少人心中的理想環境。受區域指標豪宅房價墊高影響，帶動均價起飛，大榮高工站、中華藝校站房價也是8站中的最高價及次高價，均價已逼近4字頭行情。
|學校名稱
|2022
|2023
|2024 (至8/31)
|漲幅
|大榮高中
|27.62
|35.43
|39.52
|43.08%
|中華藝校
|30.00
|34.82
|39.22
|30.73%
|樹德家商
|19.36
|23.40
|23.24
|20.04%
|高雄高工
|20.10
|21.00
|24.84
|23.58%
|道明中學
|24.03
|27.74
|27.75
|15.48%
|高師大附中
|23.42
|27.04
|30.81
|31.55%
|三信家商
|21.87
|26.79
|28.95
|32.37%
|瑞祥高中
|21.72
|22.22
|25.56
|17.68%
▲高雄輕軌沿線學校周遭房價。單位：每坪/萬元。（ETtoday製表）
洪安怡表示，至於南高雄，則是高師大附中、三信家商周遭漲幅最多，這2所學校位於苓雅區，商圈發展成熟，交通便利，且有不少地標如衛武營、文化中心等，周遭多為老舊公寓，房價基期低，因而近幾年房價漲明顯，近3年房價有3成漲福。
住商機構大南區協理林祺博表示，樹德家商站與高雄高工站，運量成長幅度最大，2站都位於三民區建工商圈，補強當地尚沒有捷運經過的大眾運輸機能，帶動搭乘人次，區域生活機能發達，不少大樓屋齡達20~30年，拉低平均行情，今年均價落在23~25萬元，是輕軌沿線學校周邊相對親民的房價。
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