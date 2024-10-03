高雄輕軌8站「靠學生衝運量」　1站房價2年漲43%

▲迎接開學季，高雄輕軌全線有8所高中職校，成為學生重要公共交通服務。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄今年初輕軌成圓營運後，全線有8所高中職校，成為學生重要公共交通服務。高捷統計半年內增加1995人次，運量成長幅度大增35%，通學旅次成輕軌平日運量重要基本盤，根據統計，北高雄和南高雄，各有表現強勁的代表區段，周邊大樓均價多還在2字頭。

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輕軌成圓後全線有8個輕軌車站鄰近高中職，包含大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等8所高中職學校，是學生最方便的上下學站點。

根據高雄市捷運局統計，3月初的日平均運量為5738人次，9月初開學後平均日運量為7733人次，8車站運量在半年內，增加1995人次，成長幅度大增35%。其中，樹德家商站與高雄高工站，成長幅度最大。

《樂屋網》根據實價登錄統計近3年的高雄輕軌沿線學校周遭房價，剛好北高雄和南高雄，各有表現強勁的代表區段。

《樂屋網》發言人洪安怡指出，北高雄以大榮高中、中華藝校一帶漲幅最多，而大榮高中緊鄰美術館特區，中華藝校更是在特區內，這邊是北高雄著名的豪宅聚落，純住氛圍濃厚，是不少人心中的理想環境。受區域指標豪宅房價墊高影響，帶動均價起飛，大榮高工站、中華藝校站房價也是8站中的最高價及次高價，均價已逼近4字頭行情。

學校名稱 2022 2023 2024 (至8/31) 漲幅 大榮高中 27.62 35.43 39.52 43.08% 中華藝校 30.00 34.82 39.22 30.73% 樹德家商 19.36 23.40 23.24 20.04% 高雄高工 20.10 21.00 24.84 23.58% 道明中學 24.03 27.74 27.75 15.48% 高師大附中 23.42 27.04 30.81 31.55% 三信家商 21.87 26.79 28.95 32.37% 瑞祥高中 21.72 22.22 25.56 17.68%

▲高雄輕軌沿線學校周遭房價。單位：每坪/萬元。（ETtoday製表）

洪安怡表示，至於南高雄，則是高師大附中、三信家商周遭漲幅最多，這2所學校位於苓雅區，商圈發展成熟，交通便利，且有不少地標如衛武營、文化中心等，周遭多為老舊公寓，房價基期低，因而近幾年房價漲明顯，近3年房價有3成漲福。

住商機構大南區協理林祺博表示，樹德家商站與高雄高工站，運量成長幅度最大，2站都位於三民區建工商圈，補強當地尚沒有捷運經過的大眾運輸機能，帶動搭乘人次，區域生活機能發達，不少大樓屋齡達20~30年，拉低平均行情，今年均價落在23~25萬元，是輕軌沿線學校周邊相對親民的房價。

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