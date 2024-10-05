央行打房「北高雄3區衝擊小」　在地：屋主惜售「無賣房壓力」

▲美術館特區、農十六特區、漢神巨蛋商圈3大蛋黃區房市穩定。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，哪些區域受影響程度較小？高雄在地房仲表示，北高雄人口持續增加，尤其美術館特區、農十六特區、漢神巨蛋商圈3大蛋黃區房市穩定，屋主因大多早年入手，帳面獲利高，加上持續看好區域發展，普遍惜售，也沒有賣屋壓力，雖然預期短期量縮，但價格不會跌。

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9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制，被稱為近年最重打房，首當其衝的除了近期的完工大量交屋區，還有過去推案量大、房價漲高、投資客較多的蛋白區域，引發市場恐慌。

東森房屋河堤店（2）店長潘永鴻表示，央行政策祭出後，買方開始觀望，預期成交量一定萎縮，但整體價量表現在不同區域將有不同表現，以高雄為例，北高雄的衝擊相對較小，尤其是左營、鼓山交界的3大蛋黃區，分別是美術館特區、農十六特區、漢神巨蛋商圈。

潘永鴻指出，北高3大蛋黃區發展成熟，生活機能佳，有捷運紅線、也有輕軌，區域以中古產品居多，「且屋主大多早年取得，10年前買1字頭，現在已漲不止1倍，持有沒壓力，不會出現明顯賣壓潮，市場相對穩定，觀察央行政策既出後，區域的委售量也沒有明顯增加。」

此外，潘永鴻表示，北高3大高蛋黃區擁建設利多，義享二期、富邦BOT案都將引入商場百貨，商業機能再升級，未來勢必成為區域地標，增加人口流入，並持續帶動房市發展。也正因如此，潘永鴻說：「區域屋主大多惜售，價格基本上不會跌。」

▲潘永鴻認為，北高雄3大蛋黃區房價不會跌。（圖／東森房屋提供）

潘永鴻介紹，北高3大蛋黃區房價行情差不多，新建案基本站上5字頭，屋齡5年每坪成交48~53萬元，屋齡15~20年則為32~35萬元。其中，漢神巨蛋商圈商業氣息較濃，有不少商辦大樓；農十六特區近捷運站，交通方便，美術館特區則為純住宅區，大樓退縮規劃，道路整齊，居住環境舒適。

潘永鴻觀察，北高3大蛋黃區買盤多元，除了自住客外，由於租金水準高，未來發展看好，也受收租及置產客青睞。此外，科技園區的買盤收入高，也可能選擇居住環境更舒適的北高3大蛋黃區，上班通勤時間抓在20~25分鐘，接受度高。

潘永鴻認為，央行新政策才剛出，加上銀行放貸水位滿，房市交易量縮是必然的，但等到明年水位回升，信用管制利空也得到消化，北高3大蛋黃區成交量有望再度回升，畢竟剛性需求持續存在。

▲東森房屋河堤店（2）店長潘永鴻。（圖／東森房屋提供）

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