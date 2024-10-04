業者抬價注意！　孫振義：央行手段沒有最重、只有更重

▲央行出重手打房，學者認為，量縮格局確定，但房價怎麼走實在不好說。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

央行出重手打房，學者孫振義認為，量縮格局確定，但房價怎麼走實在不好說，過幾週可能消費者開始「健忘」，有些案子賣得動，業者可能進一步調價。他呼籲，業者要給政府面子，不然到時可能祭出第八波打房，「央行打房沒有最重，只有更重！」

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政大地政系教授孫振義表示，房貸資金水位滿，央行出手第七波選擇性信用管制，房市交易量縮格局基本上確立，但價格怎麼走實在不好說。

孫振義認為，央行出重手調控房市，短期上買盤看似被遏阻住，但難保過幾週後消費者開始「健忘」，有些案子如果賣得動，業者可能還會想進一步往上調價。

不過，孫振義強調，「央行打房沒有最重，只有更重」，對央行來說，除要控制成交量，降低不動產放款集中度，對價格更是「關心」，如果價格短期上還是顯著上漲，就很可能出現第八波管制，到時候若不光是限貸，誘發成限購就很大條了。

孫振義認為，房市過熱，政府本就會出手調控，過去一段時間台灣房地產漲勢過猛，確實該冷靜一下子，如今央行出重手抑制房市，籲業者也該跟政府相互配合、要給政府面子，如果在這節骨眼還在大抬價，政府不再出招也說不過去了。

▲孫振義表示，業者要給政府面子，不然「央行打房沒有最重，只有更重。」（示意圖／ET資料照）

代銷業者、全地產執行長黃楷鈞表示，正常的建商利潤率抓在20~30%，但即便在政府打房的時候，仍有個案條件不是特別出色的業主想賣新天價、要求超額利潤，在當前的市場狀況，這心態確實該調整。

不過，黃楷鈞強調，先排除大面積重劃區，許多區域價格實在降不下來，主因就是供給太少，且營建成本高，以台北市來說，不賣到一定的價格，都更就是推不動。

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