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200萬俱樂部最夯豪宅掉漆？　前屋主轉手賠999萬

▲▼位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／記者葉佳華攝）

▲大直豪宅「西華富邦」28樓戶轉手賠售999萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

大直豪宅「西華富邦」轉手，前屋主持有9年，賠了999萬元。在地房仲表示，賠售主因是前屋主買在剛推案時的最高點。另外，房仲業者統計今年200萬元豪宅俱樂部交易量，該案交易10戶，全台最熱門。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

最新實價揭露，大直豪宅「西華富邦」28樓戶以3.45億元交易，權狀177坪，拆算單價234.5萬元。值得關注的是，前屋主持有9年，賠售999萬元。

經查，賠售的前屋主為法人「英屬維京群島商云寶」，登記所營事業項目包括投資、不動產租賃買賣。而買方為4位陳姓自然人，以無貸款買進，財力雄厚。

住商不動產台北大直加盟店東王為立表示，賠售主因是原屋主入手時間點為「西華富邦」剛開賣的時候，最初建商價格踩很硬，使得入手價偏高，之後房地合一稅上路，價格也出現修正。

觀察實價登錄，「西華富邦」高低樓層價差大，觀察近期交易，最低樓層10樓單價170萬元，而高樓層40樓單價則來到245萬元。

▲▼指標豪宅「「OneParkTaipei元利信義聯勤」6月一次揭露2戶交易。（圖／記者賴志昶攝）

▲近期「One Park Taipei元利信義聯勤」也有無貸款交易。（圖／ET資料照）

另外，同為指標豪宅的「One Park Taipei元利信義聯勤」也有無貸款交易，中低樓層戶8月交易3.78億元、單價250.5萬元，相較同樓層鄰居3年前以每坪225萬元購入，本次交易單坪高出約25萬元，增幅高達11.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅交易長期持有賺多賠少，對於高資產而言，可以自住傳家，又具備增值效益，也不乏是商業人士和高端客戶業務往來的必要配備之一。

張旭嵐說，由於政府限制法人購置住宅，今年富豪家族以自然人名義購屋越來越多，而無貸款購屋不僅縮短交屋時間，金流隱密，也為未來資產抵押活用保留空間。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲2024年台北交易前3大200萬元豪宅。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心統計今年200萬俱樂部豪宅，最熱銷仍是「西華富邦」前3季銷售至少10戶、其次為「潤泰敦峰」8戶，和「One Park Taipei元利信義聯勤」6戶，3豪宅社區今年總銷約68.8億元，且其中有半數以上的交易沒有貸款

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關鍵字：西華富邦信義聯勤賠售賠錢台灣房屋住商不動產

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