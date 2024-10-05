潤泰公主尹崇恩暢聊ESG　自曝「身兼多職」靠2件事紓壓

▲潤泰集團總裁尹衍樑的掌上明珠尹崇恩，接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑的掌上明珠尹崇恩，平時相當低調，鮮少在媒體前現身。今（5日）她接受《ETtoday新聞雲》專訪，暢聊ESG議題，認為當今台灣社會環境中，最應被看見的面向是勞動職場，此外身兼媽媽、會計師、潤泰材董事的尹崇恩也分享面對忙碌的生活，最常靠畫畫、園藝放鬆身心。

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45歲的尹崇恩，有著亮麗清新外表，是潤泰集團總裁尹衍樑的長女，擁政大會計碩士及法律研究所學位，畢業後曾任南山人壽業務，後來取得會計師執照，擔任永安會計師事務所會計師多年至今，2年前她也進入潤泰集團服務，出任潤泰材董事。

尹崇恩今（5日）與其大學學弟沈士閎律師，出席共同著作《永續發展之氣候變遷議題：會計與法律的深入觀點》，2人於會前接受《ETtoday新聞雲》專訪。

尹崇恩同時身兼多個角色，是媽媽、是會計師、也是潤泰材的董事，對面忙碌的生活，平時如何放鬆身心？尹崇恩說：「最常做的就是畫畫、園藝，畫畫會跟兒子一起，園藝則多在辦公室空間植栽，很希歡花花草草的環境，讓人開心！」

由此，顯見出尹崇恩熱愛綠意，關心生態環境永續的態度。事實上，潤泰的指標豪宅「松濤苑」就位於台北市植物園旁，當被記者問到「那也很喜歡松濤苑的居住環境囉？」尹崇恩笑著說：「沒有人不喜歡吧！」

▲尹崇恩與沈士閎律師合作出書。（圖／記者李毓康攝）

尹崇恩表示，10多年前服務於勤業眾信會計事務所時，就開始接觸CSR，之後擔任潤泰精材董事，又更加著重ESG議題，因此與沈士閎合作，寫書的前期需準備大量國外文獻，每天花3~4個小時，而這本著作屬於科普版的ESG工具書，讓讀者更淺顯易懂地了解永續的精神。

尹崇恩表示，ESG的面向廣，都非常重要，其中勞動職場面向容易出現對立關係，在當今台灣社會中最需要被看見、被重視。沈士閎補充，目前勞資爭議多出自於溝通，盼未來政府、機關之間可以去強化彼此上下溝通的管道與順暢程度，進而改善勞動職場環境。

尹崇恩認為，企業剛開始投入ESG時，可能成本會略為上升，但整體長線來看，一定會比完全沒做ESG的成本來得更低，此外，環境變遷對企業來說，也可回過頭來重新檢視產品線，環境變遷是挑戰，也是機會。

在營建業方面，近來最受討論的是課徵碳費，尤其是成本轉嫁房價的社會問題。對此，尹崇恩表示，現在還沒確定1公噸課徵多少錢，很難得知對房價的影響。沈士閎則補充，營建業減碳在國際上相當普遍，台灣已經有點慢了，因此碳費課徵該討論的不是要不要做，而是該怎麼做。

尹崇恩表示，國內的營建水準高，長年來都在ESG方面努力，且事實上一家企業投入ESG，消費者對企業的印象、好感度都會上升，絕對是好事一件。

最後被記者問到接班問題，尹崇恩僅表示：「我是以會計師的專業進來公司，其他方面目前沒有另外的規劃。」

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