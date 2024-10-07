高雄預售大樓去化速度最快1區　均價首站4字頭

▲三民區預售大樓庫存為1892戶，僅管是目前庫存量最大，但也是今年去化速度最快的行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

今年高雄房市多空交雜，前8個月買氣超旺，近2個月受限貸影響，買氣急凍。根據統計，三民區預售大樓庫存為1892戶，僅管是目前庫存量最大，但也是今年去化速度最快的行政區。專家指出，該區購屋需求熱絡，讓不少新案在預售階段就完銷，均價也站上4字頭。

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根據高雄市代銷公會統計，今年預售大樓去化速度最快的區域為三民區，1月預售庫存為4068戶，截至10月，庫存為1892戶，雖然為高雄預售庫存量最大，同時也是去化速度最快的區域，去化量其次分別為楠梓、左營區，達1717戶、1154戶。

區域 三民 楠梓 左營 2024/1 4068 戶 2218 戶 2091 戶 2024/10 1892 戶 501 戶 937 戶 去化量 2176 戶 1717 戶 1154 戶

▲高雄預售大樓去化量TOP3行政區。資料來源：高雄市代銷公會。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，三民區為高雄人口數次多的區域且幅員廣大，有比較大的推案量也算正常，加上前8個月預售案被爆買，僅管這2個月買氣急凍，已有不少新案在預售階段陸續完銷，以致餘屋量少且價格難降，今年預售成交均價首度站上4字頭。

像是「龍騰丽閣」5月進場銷售，位於三民鼎山商圈，社區370戶，實登揭露已249筆，住家坪數為20~38坪，均價42.7萬元，最高成交價48萬元，為今年三民區銷售最快的預售案，預計2029年完工。

天玉集團執行長黃文柔表示，該商圈有24小時家樂福量販店，以及輕軌灣仔內站通車後，生活圈相當成熟，吸引自住客積極購屋，剛性需求旺，區域買氣都不弱，只要有新案推出大多順銷。

▲「龍騰丽閣」5月進場銷售，為今年三民區銷售最快的預售案，7日舉行動土。（圖／記者張雅雲攝）

此外，三民今年銷售超過200戶的預售大樓還有「登豐29」、「陽明第一廳」、「綠廳院」，一舉衝高去化量。

至於台積電設廠帶來重大利多，不少建商抓住時機點積極推案，大多分布在左營、楠梓北高等台積電第一線受惠區。受惠未來有產業、就業人口陸續進駐，即使推案量大，但因去化快速，庫存量持續減少，價格也是不斷向上堆疊。

謝哲耀分析，第7波信用管制後，成屋反而不好賣，購屋族不論是首購還是換屋都直接面對貸款難，民眾期待的全面降價潮，短線發生機會不大，不過，目前新案銷售率雖有回升，但與前幾年熱絡的市況相較，仍有段距離。

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