「風口停時摔死的都是豬」　業者：理性購屋族將出籠

▲投機客幾乎退出市場，購屋族有更寬裕的時間，從建商的品牌、地段、規劃設計、經營服務等細節進行全面比較。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

限貸令後，投機客幾乎退出市場，購屋族有更寬裕的時間，從建商的品牌、地段、規劃設計、經營服務等細節進行全面比較，具品牌加持的建商，憑藉良好的口碑和信譽，自然在市場冷卻時脫穎而出，過去有不少人引用「飛豬理論」形容房市過熱，如今台中房地產降溫，就有業者認為這是「風停的時候，摔死的都是豬」。

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在一股腦的跟風潮後，7、8月先是銀行滿水位，再來9月19日金龍風暴，一連串的房市緊縮現象，讓市場急凍，除中古屋掉了3成左右的交易量外，預售屋方面，甚至也出現代銷業者祭出願意先簽約，讓換屋族賣完舊屋後，再來對保的情況。

在台中經營30年的房地產業者觀察，過去幾年台中房市呈現各種「飛天豬」，他訕笑：「不動產銷售應有著高度專業性，但過去幾年我們看到的是，只要能拿筆（簽合約）就能賣房子。」

這波市場走向雖然需要放長觀察到明年第一季，但該名業者認為：「遇到風停的時候，摔死的都是豬」。





▲過去有不少人引用「飛豬理論」形容房市過熱，如今台中房地產降溫，就有業者認為這是「風停的時候，摔死的都是豬」。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，長期經營豪宅的住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出：「過去房市火熱，無論建商品牌如何，新案幾乎都能順利售罄，導致房價經過多次轉手大幅上漲。隨著房價回歸供需平衡，成交量下滑，但這反映了更健康的剛性需求市場。」

▲第四季台中進場個案一覽表。

觀察台中市場，2024年第四季，不畏懼市場波動仍會持續進場的包括聯聚建設、寶璽建設、寶輝建設、雙橡園開發、精銳建設、國泰建設、漢宇建設、順天建設等品牌建商，憑藉品牌優勢保持市場競爭力，吸引有需求且重視品質的購房者。

是否成為新的買房契機？代銷業者、萬閤廣告副總經理卓慶能認為：「房價要再現急漲不容易，目前市場觀望的氛圍盤旋，不少在線個案銷售降速。目前打炒房政策與政經環境，已不利於短期炒作，但是對於長期置產、自住的購屋族來說正是進場時機。」

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