央行豁免繼承族「新青安該跟進？」　房仲：會被罵爆

記者項瀚／台北報導

央行針對繼承族放寬選擇性信用管制，就有人在問「財政部是否有機會跟進央行，也全面放寬繼承族申請新青安？」信義房屋專家表示，新青安的精神是照顧名下無房的人，把資源留給最需要的照顧的人，全面放寬不太可能。另外也有房仲表示「新青安已經被罵了，再放寬會被罵爆吧！」

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▲央行針對繼承族放寬選擇性信用管制，就有人在問「財政部是否有機會跟進央行，也全面放寬繼承族申請新青安？」。（示意圖／記者陳筱惠攝）

央行第七波選擇性信用管制針對繼承族放寬，只有名下的房子為繼承取得，不論是否有貸款，也不管持有幾戶，再購置新屋時都不受信用管制規範，有資格貸款8成，也可使用寬限期。

那繼承族可以申請新青安嗎？據財政部規定，申請新青安的條件是借款人，及配偶、未成年子女名下皆無自有住宅，而名下房屋若是繼承取得，要僅持有持分且面積小於40平方米，才可以申請新青安，但這樣的狀況相對少數。

然而，就有人會問：「針對繼承族，央行選擇性信用管制都解禁了，財政部的新青安政策也有機會解禁嗎？希望只要名下房產為繼承取得，也通通可以申請新青安。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，回到政策制定的宗旨來看，新青安的目的是「協助無自有住宅的青年購屋，減輕民眾居住負擔」，有排富的概念機制，就算名下的房子是繼承取得，還是屬於有房子，政府就不太可能給這類人使用新青安。

▲新青安的目的是「協助無自有住宅的青年購屋，減輕民眾居住負擔」。（圖／ET資料照）

此外，徐佳馨也認為：「新青安政策已被輿論推上風口浪尖，被不少負面聲音攻擊，如果再放寬，豈不是要被罵爆了？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也表示，新青安的精神就是照顧名下無房的人，把資源留給最需要照顧的人，因此不會全面放寬繼承族申請，但可以討論的是，也許繼承的房屋在鄉下、不堪使用等等是否放寬，但以現在來看機率仍不高。

曾敬德提醒，新青安在2023年8月1日起實施，這在1年確實帶動剛性購屋需求買氣，政策將在2026年7月31日截止， 政府提供的1.5%碼利率補貼也只會持續到2026年7月31日，值得關注的是到期之後的政府政策。

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