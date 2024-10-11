2025年台灣步入超高齡　台中14「嫩區」出列





▲根據臺中市民政局網站統計，台中市全市的青壯人口數（15-64歲）為70.93%，高於全市比例的「嫩區」就有14個行政區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣即將在2025年步入「超高齡」社會，等於再過1年，每5個台灣人中就有1人高於65歲。而根據臺中市民政局網站統計，台中市全市的青壯人口數（15~64歲）為70.93%，高於全市比例的「嫩區」就有14個。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

由於城鄉產業結構差異與台中市都會化程度提高，觀察全市的青壯人口數（15~64歲）為70.93%，高於全市比例的「嫩區」有14個。其中，南區的青壯人口數比有73.41%，位居全台中最高。若以青壯人口數量來看，則是北屯區最多。以購屋主力佔最多的30~60歲人口而言，該區域都屬於房市人口紅利的前段班區域。

▲台中市14個「嫩區」行政區。

反應到不動產上，多數與人口紅利正相關，第一位的南區，近期受惠13期重劃區，過去多為小品建築當道，近1年千坪基地大案齊發，包含「坤悅語文心」、「曜精銳」基地面積2323坪、以及和瑞建設位於文心南路上的新案等。

在地房仲王薏勝分析：「13期重劃區首案直接創下南區6字頭天花板，週邊房價也被鼓舞，過去小品案幾乎都是推出2房產品，低總價讓不少首購族搶進。但近期新案多以3房換屋族為主，加上房市降溫，實際成交還有待觀察。」

▲南區擁有交通便利性，而13期重劃區首案直接創下南區6字頭天花板，週邊房價也被鼓舞。（圖／記者陳筱惠攝）

而過去南區小品建築中，還有一個令人津津樂道的「復興路71巷」，從2019年至今，就推出7案，房價從2字頭來到4字頭，300公尺新增供給811戶，且案案熱銷，在地代銷業者也稱其為「發爐小巷」。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「觀看數據，不論是少子化、高齡化社會，對於正在成長的台中市短期影響並不會太劇烈，加上民間資源不斷進駐，包含各式商場的動工、興建，公共建設的落成，近期房市受到政策干擾，但仍是短空長多格局。」

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？ 「護國神山」也護不了的投資客首當其衝