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他擊敗寶佳奪機捷特區精華地　7個月後轉賣富宇入袋3.8億

記者陳筱惠／台中報導

2023年台中市地政局標售區段徵收配餘地土地，當時機捷特區溝背段3地號由詹姓自然人以總價約16.76億元標下。不到1年，富宇建設以每坪加價21萬元加碼獵地。信義房屋專家認為，現在機捷土地能開發的已經不多，人口紅利密集是建商看準加碼的原因。

《地產詹哥老實說》EP225／央行出手！重災區在哪？　「護國神山」也護不了的投資客首當其衝

▲▼ 台中機捷特區,土地,標售,獵地,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據實價登錄揭露，富宇建設5月再加碼機捷特區土地，實際換算土地單價衝高到113萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

去年機捷特區溝背段3地號、面積1822.3坪的特商區土地開標時，由詹姓自然人以16億7588萬元，換算單價92萬元搶下，擊敗第二標寶佳機構、第三標豐邑機構的出價，而事後也傳出詹姓人士就是過去大名鼎鼎洽興集團詹玲郎之子，而詹家也被稱爲「標售快手」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區溝背段3地號、面積1822.3坪的特商區為過去地政局標售的土地。（圖／紀石圖創工作室提供）

不過根據實價登錄揭露，該塊土地在5月時再以總價20.59億元轉手，而買家則是在機捷特區收穫頗豐的富宇建設，實際換算，富宇每坪土地加價21萬元，讓詹家約7個月就獲利逼近3.8億元，也讓該土地單價衝高到113萬元，擠進機捷特區地價季軍。

對此，信義房屋敦富機捷店吳昱錡分析：「現在機捷土地能開發的狀況已經不多，但實際觀察周邊短短的敦富路上就擁有4間便利商店，統一企業又有要開星巴克的計畫，在人口紅利很密集、房子屋齡很新的情況下，仍是捷運綠線沿線對於首購比較友善的一區。」

建商加碼獵地也讓區域商業區土地不斷衝上百萬元大關，據了解，富宇建設在機捷特區持有的土地，加上此次1822坪後，已經來到1萬638坪，持續推案下，也拉抬區域預售屋行情走高至55萬元～60萬元。

▲▼ 台中機捷特區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商加碼獵地也讓區域商業區土地不斷衝上百萬元大關，據了解，富宇建設在機捷特區持有的土地，加上此次1822坪後，已經突破萬坪。（圖／記者陳筱惠攝）

但近期面臨央行信用管制與銀行水位問題，吳昱錡說：「其實觀察機捷特區租金，2年前供給量稀少時，2房租金大約3萬元，目前因大量交屋潮後，微幅調降2房來到2.5萬元左右，值得注意的是，在此波政策調控下，甫交屋、未來要交屋的建案，當中部分實力不足的菜籃族、投資型的賣盤可能會有賣壓。」

在地代銷業者認為：「短期房市會有一陣混亂期，但實際上以機捷特區的保值性來說，當生活機能日漸完善、坐擁鐵路、捷運、交流道機能的機捷特區，成為整條捷運綠線中的領頭羊，長期來說還是相當受到自住客歡迎。」

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關鍵字：台中市土地標售機捷特區富宇建設預售屋詹姓自然人標售加碼

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