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高雄預售屋解約1區最多　網傳「暗黑心法」專家指：不可能

▲▼看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄上半年房市超熱，推升成交件數暴增，根據實登統計，以三民區解約量最高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行限貸前，全台預售屋成交熱絡，推升成交件數暴增，連帶解約件數也增多，高雄上半年市況超熱，根據實登統計，以三民區解約量最高，而網傳假解約、真換約的「暗黑心法」，專家透露，該方式違反《平均地權條例》，建商不可能配合。

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今年上半年民眾購屋信心高漲，再加上台股表現亮眼，帶動全台房市買氣超旺，隨成交量增加，連帶解約量也開始增多。

根據實登統計，高雄今年解約量以三民區18件最多，解約總價落在790~4380萬元，其次為小港區9件，解約總價為956~2000萬元，而左營、楠梓、前金均為6件，並列第3名。

高雄市建築公會理事長陸炤廷指出，預售屋解約被視為違約，且最高須付總價15%或是沒收已繳價金，做為違約金，非緊急必要，或者房價跌幅超過已繳的價金，通常不太會出現解約狀況。

排名 解約數 最高價 最低價
三民 18 4380 790
小港 9 2000 956
左營 6 2380 788
楠梓 6 1280 858
前金 6 2620 1076

▲高雄行政區預售大樓今年解約量前3名。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀說：「解約理由百百種，不論是因為產品、貸款、付款能力、個人因素而解約，景氣好時大部分建商都不囉嗦能退就退。」反正建商損失也不大，甚至收回還可加價出售。

像是三民區因預售案多、解約件數自然也較多，不少都是當初低總價、低首付的買方，因自備款不多、或是價差賺的不多，解約成本就是當初的已繳價金，像是有買家就選擇被沒收3~6%自備款，乾脆解約。

由於央行第7波信用管制後的解約潮，尚未反應在目前實登統計，引來不少網友認為，雖然解約件數增多，但多是「先解約再簽約」的已購客，搶鑽預售屋禁換約的漏洞，對此，謝哲耀直言：「退戶重賣建商價格更高，為何要配合客戶換約？尤其去年《平均地權條例》通過後，根本不可能有建商配合假解約，還有額外的罰則風險。」

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關鍵字：高雄預售解約潮房市央行

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