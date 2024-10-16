芝山孫東寶宣告將停業　在地房仲猜：租金壓力不小

▲孫東寶相繼撤出天母！天母西路分店去年底歇業，現在福國路分店也即將撤出。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

孫東寶相繼撤出天母！天母西路分店去年底歇業，現在福國路分店也即將撤出。事實上該店過去為「大批發百貨」，為區域地標，頗具代表性，經查房東為3位在地自然人，其中一位是罕見的身分證Y開頭「正港天龍人」。在地房仲則估，孫東寶福國店月租21~25萬元，壓力不小。

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繼「孫東寶牛排館」天母西路店去年底撤出，結束4年營業後。另一士林福國店也將在10月20日歇業，讓在地人驚訝之餘，也感到不捨。

事實上，孫東寶士林福國店連同隔壁整棟最初為「大批發百貨」，為綜合購物、娛樂、美食的大型商場，為在地地標，但在1995年結束營業。之後該店面轉為貴族世家牛排，再改成孫東寶。

經查，孫東寶士林福國店為2門牌合併，面積合計約139坪。房東包括3位在地人，在2002年、2011年透過買賣取得。其中一位房東身分證字號更是少見的Y開頭，為早年出生在「陽明山管理局」的居民，但已在1974年起停用，絕版50年，該身分證開頭又被網友稱為「正港天龍人」。

孫東寶士林福國店過去沒有任何實價交易、買賣紀錄，經查《591房屋交易網》也尚未看到招租資訊。再查都更平台，該店面在多年曾進入事業概要環節，但已失效。

東森房屋明德捷運加盟店東楊永吉表示，孫東寶士林福國店緊鄰捷運芝山站，是捷運客往SOGO、高島屋商圈的主要路徑，假日人潮多，但大多不會選擇在芝山站周圍消費和飲食，此外該區平日人潮量平平，都是周邊住戶，孫東寶決定撤出可能與生意不好做、店租壓力大有關。

住商不動產天母SOGO加盟店東周德義表示，該區段租金單價行情落在1500~1800元，估孫東寶士林福國店月租可能在21~25萬元間，其位於位於福國路，算是不錯的店面點位，但屬陰面，店面效益不及對面的寶雅及其他餐飲店，加上坪數大、租金總價高，對於業者來說承租會較有壓力，若能把2合併門牌再分割開來，一定更好租。

至於都更方面，周德義表示，該區一直有在談，屆時若都更成功，勢必相當可觀，單價上看120~130萬元。

▲天母西路孫東寶在去年底撤出。（圖／ET資料照）

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