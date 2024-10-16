債主變地主！　台開大坑4萬坪土地京城銀行8.18億承受

▲首拍底價24.93億元的台中市北屯區大坑4萬坪土地，今（16）日進入第10個拍次，債權人京城銀行以底價8.18億元承受。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣土地開發股份有限公司（簡稱台開）於2022年8月下市，但台開無力償還多家金融機構的欠款，也讓名下資產進入法拍，其中首拍底價24.93億元的台中市北屯區大坑4萬坪土地，今（16）日進入第10個拍次，債權人京城銀行以底價8.18億元承受。專家認為，這是京城銀行止損最優選。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

位於台中市北屯區大坑風景區的4萬961坪土地，在2022年10月首拍，當時底價24.93億元，拆算每坪土地6.09萬元，經歷2年流標9次，底價一路降到第10拍的8.18億元。

10月7日京城銀行也公告，董事會決議擬以8.5億元取得大湖段、大華段，共計376筆、4萬961坪土地，對此京城銀行副總經理、發言人尤其偉表示：「該擔保品未來仍會以處份方向前進。」

▲專家認為，京城銀行承受台開大坑4萬坪土地，換算單價每坪2.1萬元，這是止損的最優選。（圖／翻攝自台灣金融資產服務股份有限公司）

據了解，京城銀行對台開的放款債權約22.97億元，2022年也一次認列將債權列為呆帳。但，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「此次京城銀行承受台開大坑4萬坪土地，換算單價每坪2.1萬元，這是止損的最優選。」

黃舒衛分析：「以民營銀行來說，雖認列呆帳，該公告也指出依臺中市政府都市發展局已經核發雜照，代表土地已經握有開發許可，雖然該區段的土地開發相當繁瑣，但未來在《國土計劃法》上路後，有望成為銀行翻身的利器。」

而從法拍角度來看，寬頻房訊發言人徐華辰說：「該土地歷經9次無人出手，進入第10拍，早已『拍賣無實益』，以債權人角度來看，該區土地繼續拍賣下去，下一拍底價直接降到6.4億元，不如出手承受，還能維持土地基礎價值，是一種少賠就是多賺的概念。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？ 高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」