高雄購屋壓力15年新高　鹽埕區房貸1季暴增291萬元

▲據聯徵中心第2季新增房貸資料統計，高雄平均揹負房貸來到900萬元，為近15年來壓力最高點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價攀升，房貸也愈來愈高，據聯徵中心第2季新增房貸資料統計，高雄購屋族平均揹負房貸來到900萬元，為近15年來壓力最高點，其中有4個行政區，短短1季的時間，平均房貸金額就暴增超過百萬元，以鹽埕區壓力最高，單季暴增291萬元，房貸壓力指數居全市之冠。

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台灣房屋集團根據聯徵中心第2季新增房貸資料統計，高雄購屋族近1年房貸壓力逐季增壓中，近幾季除了今年Q1季增放緩，其餘單季平均房貸壓力，季增至少25萬元起跳，今年Q2直接開快車，相比上1季增壓近60萬元，平均揹負房貸來到900萬元，為近15年來壓力最高點。

而單季房貸爆增百萬元的行政區，包括苓雅區Q2相比上一季平均房貸增加約106萬元，而房價水位高的鼓山區及左營區，房貸負擔也分別增加約121萬及171萬元，而鹽埕區是房貸金額爆增最高的行政區，今年Q1平均房貸僅約554萬元，Q2平均房貸來到845萬元，一季之間暴增291萬元。

區域 2024年 Q1 平均房價 (萬元) 2024年 Q2 平均房價 (萬元) 差異 (萬元) 鳳埤區 554 845 291 左營區 903 1,073 171 鼓山區 1,103 1,224 121 苓雅區 799 905 106

▲高雄Q2房貸暴增百萬熱區。資料來源：財團法人金融聯徵中心。（ETtoday製表）

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，鹽埕區是高雄早年最繁華的商圈，多為在地人長期久居，中古住宅物件釋出量少，早期該區單月平均買賣移轉棟數多落在50棟以內，平均房貸水位約在500~600萬元左右。

但該區近年受亞灣區開發與駁二、高流觀光熱潮興起，磁吸建商大舉進駐推案，近一年鹽埕區交易呈現兩極化，屋齡不是極新就是極老，從房價來看，中古屋每坪1字頭還有找，新成屋均價則已站上3字頭，以愛河高樓層景觀宅，3房總價帶約在2300~2600萬元左右，相對影響房貸負擔變化增大。

季別 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 平均房價 (萬元) 759 784 837 841 900 前一季差異 (萬元) 29 25 53 4 59

▲高雄近一年各季房貸變化。資料來源：財團法人金融聯徵中心。（ETtoday製表）

住商機構大南區協理林祺博表示，房價不斷攀升，房貸族的結構也出現變化，也出現行政區平均房貸負擔，首度衝破千萬元，包括屬台積電概念區的左營區，Q2平均房貸負擔達1072萬元，已創下歷年新高，而Q2房貸暴增百萬熱區的左營、鼓山等區，預售屋最高成交行情已見6、7字頭，未來整體房貸水位也將再提高。

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