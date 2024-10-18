搶占夜生活商機　日本知名居酒屋月砸70萬進信義區

▲日本居酒屋品牌「筑前屋」進駐A19，每月租金70萬元、每年840萬元 。（圖／民眾提供）

記者項瀚／台北報導

信義區「Neo19」去年2023年元旦悄收攤，房東宏泰將其改成A19商場再出發，現在已變成「火鍋街」，多家知名業者進駐。最新揭露，日本居酒屋品牌「筑前屋」也進駐A19，每月租金70萬元、每年840萬元。信義房屋專家觀察，信義區夜生活商機大，近來有越來越多業者進駐。

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最新實價揭露，8月信義計畫區的「A19商場」3樓105坪店面以每月70萬元出租，每坪租金達6664元，雖然現場還在裝修當中，但先前就傳出租客是知名日式居酒屋「筑前屋」，引發關注。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，A19商場在經營團隊更替後，出現一些空置待租的空間，A19因為商場內就有幾間火鍋店群聚，更被稱為火鍋大樓，頗具指標性，店面也得到去化。

曾敬德說，信義計畫區百貨公司群聚，加上大巨蛋串聯商圈，吸納東區夜生活消費商機，近年也越來越多酒吧在信劃區內開店，剛好遇到區域內有些商圈經營狀況調整，有適合的商場空間釋出，業者便積極卡位。

曾敬德補充，信義計畫區內雖然人潮眾多，但相對租金水準也高，因此也會看到店家汰換的狀況，尤其本來電信三雄的電信一條街撤出後，到A19大樓的運動用品店空置，不難看出商圈機會大但挑戰也不小。

▲台北信義區商場NEO19變成A19後，儼然變成火鍋大樓。（圖／記者袁茵攝）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，台北信義區商場NEO19變成A19後，儼然變成火鍋大樓，1到3樓就開了4間看準信義區的夜生活，能一路賣到宵夜場，光是今年就有「辛殿麻辣鍋」、「鼎王無老鍋」進駐，而這種群聚效應對於居酒屋業者來說也是相當適合的點位。

丁玟甄說，「筑前屋」在日本已有40家分店，插旗台灣的第一間家店勢必會打造成旗艦店，基本上會則地段精華、具一定坪數的店面，本次進駐A19在話題、人潮吸引力上絕對沒問題，只不過位於3樓，曝光效果較差。

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