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規劃歲末裝修ing？掌握4大塗料特性　「從價格到耐用性」讓你輕鬆變身油漆達人

作者：幸福空間

（圖片提供／幸福空間）

刷油漆向來都有很多眉角，首先種類就有分百百種，有油性的、水性的還有特殊塗料。當你好不容易選定種類，接下來的配色又是一個難題，因為光是白色又分為百合白、玫瑰白等等。所以以下邀請到專業油漆師傅分享油漆的種類，讓各位油漆初心者在選擇油漆的道路上，少走點冤枉路！

乳膠漆

乳膠漆樹脂含量較高，所以刷上去的漆膜會比較細膩，整體質感較好。另外它的耐髒防霉效果很不錯，如果不小心弄髒，只要用濕抹布輕輕擦拭即可，在日後維護上比較輕鬆。

但乳膠漆覆蓋力較弱，往往需要多刷幾道，才能呈現出色卡上的顏色，加上售價較高，整體成本也會拉高。

水泥漆

鈦白粉含量較高，因此覆蓋力很高，而且對水泥墻、石膏灰牆的附著性也很高，非常適合大面積塗抹，加上價格較為便宜，成為小資族門的絕佳選擇。

但因為粉體較多，質感會比較粗糙，漆膜的細緻度不會像乳膠漆細緻。抗菌防霉效果相對較差，對使用者來說不好清潔，經過多次擦拭也會容易產生脫色問題。

（表格提供／HoHo好服務、好生活）

藝術漆

跟一般油漆不一樣，藝術漆有多種顏色、質感選擇，還可以加入水泥紋，雲彩紋理等不同元素。另外，依據師傅不同的塗刷手法，也會呈現不一樣的視覺效果，很適合刷圖主牆，創造畫龍點睛的效果。

不過，藝術漆價格較高，如果想要刷出特殊漸層效果，建議交由專業油漆團隊處理，讓藝術漆得到最好的發揮。

硅藻土

矽藻土是來自日本的塗料，外觀上有很多細小的孔洞，有吸收濕氣、防霉的功能，很適合潮濕或面海地區，且因為是天然塗料，不用擔心味道太重的問題。另外，矽藻土的防塵、耐髒度也很好，是容易清潔，好維護的塗料。

不過，目前較少人會選擇矽藻土，因為它顏色選擇較少，還需要長時間施工，成本較高。

希望以上內容能夠幫助各位油漆小白找到最適合自己的油漆。

延伸閱讀：老屋翻新DIY｜室內油漆粉刷＆批土準備工具、步驟、油漆技巧一次教學

延伸閱讀：不想買到易褪色、價格昂貴的油漆嗎？你必須先了解五大常見塗料

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