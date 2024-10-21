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凶宅房東20年沒漲租原因藏洋蔥　網看開價反喊「清醒了」

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一間凶宅公寓求售， 屋主的暖心舉動引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者項瀚／台北報導

桃園一間凶宅公寓求售， 屋主的暖心舉動引發網友熱議。原來20多年前租客的小孩自殺，但屋主能夠理解租客一家的苦衷，沒有求償，租客也一路租了20年，期間甚至沒調漲過租金。不過，該物件開價被網友諷「比鬼還凶」，對此受委託的房仲透露屋主希望最多打8折。

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桃園元智大學附近一間凶宅在網上求售，27坪公寓開價568萬元，特別的是房仲附上一段暖心的小故事，「20多年前租客的孩子因某些原因，選擇在屋內燒炭自殺，後來租客還是持續租了20多年，直到今年7月才搬走。」

接著，「當時發生這件事屋主知道租客有他的苦衷，並未要求對方賠償以及趕他出走，繼續讓對方租了20多年，且這20多年都未曾漲過房租，等到租客因個人因素搬走之後，才把這間公寓拿出來賣。」

貼文一出，引發網友熱議，有人大讚屋主暖心，但也有不少網友認為這價格太高，紛紛留言：「這價比鬼還凶」、「屋主很善良但價錢很不善」、「很感動，但售價讓我清醒了」等等。

受委託的房仲程韋錡接受記者採訪，他說：「凶宅案件講究緣分，價格也會依據『凶的程度』而定，該屋憾事是發生在20多年前，並不是那麼凶，且屋主真的令人感動，之前每月租金約6000元，但以行情來看可租到1.2萬元，而區域非凶宅物件則可來到1.4~1.6萬元。」

不過，程韋錡也坦言：「568萬元開價差不多是區域非凶宅的行情，這段期間確實有買方出價，400萬元、450萬元都有，但屋主沒有賣，屋主希望的價碼是最多打8折。」

▲▼ 桃園 。（圖／記者項瀚攝）

▲該凶宅位於桃園元智大學附近。（圖／記者項瀚攝）

精通特殊物件買賣的「法拍小哥」陳俊廷分析，普遍來說凶宅物件為市價5~6折，「凶的程度影響價格」在買賣中不一定會體現，以投資客來說，不管凶不凶，基本上要打到5折才有機會出手。

不過，陳俊廷認為，該物件若屋主堅持只打8折，還是有機會賣出去，主要就是鎖定基督教、天主教的自住客，但要賣給投資客的話基本沒望了。

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關鍵字：桃園凶宅屋主燒炭自殺開價房價法拍小哥陳俊廷

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