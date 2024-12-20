想體驗高級飯店！他一查「一晚至少2萬up」傻眼　網搖頭：好浪費

▲原PO想趁生日體驗高級飯店。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「會花錢住高級飯店嗎？」一名網友指出，原本想趁生日去體驗高級飯店，結果一查才發現價格很驚人，許多一晚至少都要2萬以上，讓他陷入猶豫。對此，一票人紛紛搖頭直呼，「睡一覺錢就沒了，太浪費！」

原PO在PTT發文表示，之前看韓國綜藝住很高級又漂亮的飯店，就很想嘗試，本來打算趁生日去過過癮，但一查才發現價格非常驚人，「覺得漂亮的，一晚都要2萬以上，但有含午餐晚餐buffet那種，有些還可以泡湯，大家會願意花好幾萬住高級飯店嗎？」

貼文發出後，隨即引起討論，一票網友紛紛搖頭，「真的不會…很浪費」、「不會，因為目的是玩景點」、「萬把塊的住宿，睡一覺錢就沒了QQ」、「睡覺眼睛一閉，每小時小朋友都離你而去」、「只有自己住的話沒差，隨便一家便宜的能睡就行，那些錢都在睡眠中浪費掉了，拿去用在行程上體驗更多東西才值得」。

不過，也有人不少人認為，應該看出門玩的主要目的為何，「會看行程，在飯店時間短就不找太貴，如果以飯店為主，目前最貴是一萬五」、「會呀！都難得出去玩了，當地如果有著名的高級飯店或特色飯店，預算夠就能住好一點」、「如果是旅遊會住好幾晚，大概會選一晚住好一點，好好用飯店設施、吃好料和休息，不然一直跑景點也都沒休息到」。