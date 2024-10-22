【廣編】竹科X基地園區最搶手　新竹東區最後5字頭的好宅「科技之心」

▲新竹東區最後5字頭的好宅「科技之心」，只要6分鐘就抵達竹科。

圖、文／名緯提供

台灣科技產業的發展在世界占有重要的地位，近期新竹市政府斥鉅資設立的竹科Ｘ軟體園區，是下一個世代的創新產業園區，位於此區段的心方圓建設「科技之心」坐擁黃金增值地段的增值空間，且有便利生活機能，6分鐘抵達大賣場、高鐵等生活圈，35坪到36坪正三房的格局規畫，是科技業等人士購房的首選。

為了因應全球產業發展趨勢，打造有利的投資環境，佈局新創產業的擴大投資，政府的「竹科X產業創新園區」計畫，連結中油和台肥公司土地與既有的新竹科學園區形成一條新科技廊帶，打造下一個世代的創新產業園區，內含8公頃藝文特區、兒童探索館、國際展演中心及新竹文創館及軟體大樓等，據了解可創造1萬個就業機會，帶來400億產值與商機。

位於此區，新竹東區最後5字頭的好宅「科技之心」，6分鐘抵達竹科，且完美格局的首購房規劃，又有明星雙學區及便捷生活機能，「科技之心」 以嚴選高cp質建材，全套櫻花廚具及#WAFERLOCK4合1電子鎖、保時捷指定使用車道磚等，採光好動線佳、室內通風明亮，空間機能大延伸，戶戶雙陽台的建築設計，贏得已購客的肯定。

接待中心位於新竹市東區中華路一段301號，預約專線03-531-8588

