故事屋出售強調出租3年「安然無恙」　眼尖網友翻出凶案黑歷史

▲楠梓有間凶宅出售，房仲上網PO出938萬元價格求售，強調可自住或收租，現屋主「安然無恙」。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/ 全台/禁廣告只有凶宅可進）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓近年受台積效應影響，房價也跟著水漲船高，近期楠梓有間凶宅出售，屋內曾發生男女兇殺命案，房仲上網PO出938萬元價格求售，強調可自住或收租，現屋主「安然無恙」，在地人驚呼「很兇欸」。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/ 全台/禁廣告只有凶宅可進》PO文求售，根據銷售資料，該物件為屋齡26年大樓，坪數45.59坪，開價938萬元，主打可「自住、收租」，並表示附裝潢，現屋主持有3年內皆收租狀態「安然無恙」，適合置產或是自住，換算單坪約20.57萬元。

有眼尖網友認出，該物件就是2013年曾因男女兇殺命案鬧上新聞的凶宅，當時一名陳姓男子開車進入女網友林女住家的地下室停車場，隔天林女拖著黑色行李箱進電梯，接著由林女開著陳男汽車出了地下室，陳男從此人間蒸發。

而林女也疑似畏罪跳樓身亡，留有遺書寫著「我走不下去了！」在地人對該棟大樓至今仍有印象，驚呼「很兇欸」。

▲附近是台積電設廠的楠梓產業園區以及楠梓科技產業園區，人口進駐帶動近年房價出現不少漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

東昶璟房仲專案經理吳凱文表示，該物件屬於高雄楠梓右昌生活圈，商家主要集中加昌路、右昌路，從早到晚都有消費人潮，生活機能相當便利，距離台積電設廠的楠梓產業園區以及楠梓科技產業園區也不遠，人口進駐帶動近年房價出現不少漲幅。

區域為早期發展生活圈，大樓屋齡20~30年，價位依有無車位、屋況不等，約為19~23萬元，至於4房租金行情約為2.5~3萬元，換算投報率約3%。

吳凱文表示，該區中古大樓以剛需自住居多，也有部分置產客擔心通膨買來收租，尤其台積電宣布設廠後，陸續有不少上下游產業鏈廠商來此區租屋，加上既有周邊大學的租屋需求，帶動租屋市場供不應求。

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