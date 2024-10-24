社區首開區權會　她傻眼：公設未點交就投票「廢除泳池」

▲新成屋成立管委會後才會由管委會與建設公司對接，才能點交社區的公共設施。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

所有集合式住宅的新交屋社區都會招開「第一次區權人大會」，選出管理委員會的成員，成立管委會後才會由管委會與建設公司對接，接著點交社區的公共設施。不過集合式住宅人多嘴雜，開會過程也出現不少有趣現象。

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近期台中某社區招開區權會時，有住戶針對公設部分提出「廢除泳池」選項，不過該社區未點交，等於「泳池還沒放過水，竟然要先填平」，提出意見的住戶認為：「過去住過各大社區經驗，泳池不僅耗費人力，在管理上也相當困難，才提出意見乾脆直接廢除。」

▲台中新社區第一次開會就要投票廢除泳池，讓住戶傻眼「泳池還沒放水就要先填平？。（圖／資料照）

不過該社區住戶彭小姐說：「當初在購買預售屋時，這些人也都知道社區有泳池規劃，結果現在第一次開會就要廢除，相當令人匪夷所思，泳池還沒放水就要先填平？」而最終住戶表決決定保留泳池設施。

而從2021下半年開始出現，預售屋交易量支撐房市數據，根據台中市2024年第一季使照戶數為4842戶，較去年同期增加1037戶，下半年更陸續有大案即將交屋，也越來越多社區要開區權大會。

除了廢除泳池，也曾有過管委會奇葩公告，像是「限制住戶不能停留大廳超過1.5小時。」、「鋼琴教室只能練習鋼琴，不得讓外來民眾（家教老師）進入。」、或是「禁止單身女住戶裸身曬衣服」等。

▲泳池作為社區公設，不僅耗費人力，在管理上也相當困難，也不少中古社區後期泳池都廢除使用。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋文心捷運店專案經理林俊明就認為：「管委會的態度決定社區的保值程度，尤其第一屆管委會事務最雜、最多，包含制定規約、點交以及處理住戶大小意見，也讓成員的積極度相當重要，甚至部分交屋社區會與建商周旋多時，交屋後1年、2年才完成點交的也是有可能，但若後續社區運作順暢，也連帶提升社區房價。」

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