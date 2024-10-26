「我也要840容積」猛鬼大樓拚重建　建築師一算：可行性低

記者項瀚／台北報導

被稱為台北第一猛鬼大樓的「錦新大樓」內，就算沒有鬼，也有色情行業、吸毒等亂象，因此不少住戶期盼都更改建，甚至在外牆貼出「我也要840％容積率」。另外住戶透露，社區只要有釋出，有特定大戶在收，主要看上5~6%、甚至更高的租金投報率。

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▲「錦新大樓」外牆貼出「我也要840％容積率」。（圖／記者項瀚攝）

台北市新生北路二段「錦新大樓」40年來背負30條人命，甚至被封為台北第一猛鬼大樓。然而攤開實價登錄，「錦新大樓」的交易狀況非常頻繁，2023年共有31筆交易，總價大致落在300~550萬元間，單價則為37~54萬元。

「錦新大樓」主委周朝陽說，社區一有釋出，都有特定的大戶在收，但主要目的也不是為了都更，而是看上租金投報，「我們這邊由於房價較低，套房每月又可租1.2~1.5萬元，換算投報達5~6%，如果租給色情行業甚至可達7%，這麼漂亮的投報去哪裡找？」

但當然地，也有不少「錦新大樓」住戶期盼都更。周朝陽表示，雖然「錦新大樓」沒有靈異事件，但大樓結構、消防安全都是問題，此外還充斥著色情行業、吸毒等亂象，期盼社區能夠都更，徹底改善大樓環境。

周朝陽指出，「錦新大樓」樓高14層，共有309戶，且每戶都是套房，都更整合不易，住戶們陸續都有談過都更，「但社區有一半的比例並非房產大戶、投資客，而是僅持有1戶的自住戶，都更沒辦法1坪換1坪，自然也不願都更。」





▲周朝陽表示，「錦新大樓」共有309戶，幾乎沒有閒置。（圖／記者項瀚攝）



因此，近期周朝陽在「錦新大樓」掛上布條，斗大寫著「我也要840％容積率」。他說：「布條掛出上之後，有建商來談，但一切的前提都是容積率要夠，以現在560%來說，都更非常困難。」

不過，建築師劉獻文表示，「錦新大樓」基地面積僅284坪，且周圍無其他土地可整合納入基地，不能走一般都更，此外，舊建物樓地板面積不算多，走原容也行不通。「退一萬步來看，該案就算基礎容積給到800%，再加上給到滿的50％都更獎勵，算下來單戶也只能分回權狀5.8坪+1車位，不可能有建商會做。」劉獻文認為，此案住戶恐怕只能自己找營造廠來蓋，但難度非常高。

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