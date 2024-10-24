又有建商欠債！　台南安平豪宅遭法拍底價4334萬

▲位於台南安平的知名豪宅「遠奏曲」10樓戶淪落法拍，29日進行二拍，底價4334.5萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於台南安平的知名豪宅「遠奏曲」10樓戶淪落法拍，29日進行二拍，底價4334.5萬元，債務人為在地建商錮力豪建設，由債權人中租迪和提出查封，法拍業者推測，應是建商財務出問題，名下資產才會慘遭法拍，估計至少三拍才有人出手。

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台南知名豪宅「遠奏曲」位於台南安平國平重劃區，中高樓層具安平港景觀，屋齡6年，產品規劃百坪起跳。本次遭法拍的戶別為10樓戶，總坪數124.79 坪、含3個平面車位，因「拍賣抵押物」強制執行，以總價4334.5萬元進入法拍市場，換算單價為34.7萬元，29日進行二拍。

根據實登顯示，債務人錮力豪建設2021年以總價2349萬元入手該戶，而法院判決顯示，錮力豪建設因為替同業「柏辰國際開發有限公司」擔保，設定2400萬元的最高限額抵押權，以及曾在2022年簽發面額2000萬元、到期日為2023年3月9日的本票向聲請人借款，因屆期未獲清償，由聲請人中租迪和公司提出查封。

法拍筆錄顯示，現況為空屋未利用，車位相鄰位於車道旁位置佳。而根據台灣公司網顯示，錮力豪建設2016年在台南成立，目前已顯示非營業中。該公司曾在台南佳里、將軍區興建透天案。

▲國平重劃區鄰近台南市政府、市議會、安平港，生活機能仰賴五期。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構大南區協理林祺博表示，國平重劃區鄰近台南市政府、市議會、安平港，生活機能仰賴五期，近期有亞果遊艇的「亞果安平遊艇城」以及安平星鑽公司「海洋之心」2大開發案，帶動安平快速發展，附近還有捷運等建設計畫，大幅帶動區域發展，近年房價有不少漲幅。

該區目前預售大樓，成交價落在35萬元上下，中古大樓屋齡新，都在6年內，有無裝潢、景觀價差大，具景觀、裝潢的物件，有屋主開價出現4字頭，若是無景觀大樓，行情落在30~35萬元。

產品 單價 預售大樓 35~40 萬元 屋齡約 5 年 30~35 萬元

▲國平重劃區大樓行情。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰研判，應是建商財務出問題，名下資產才會慘遭法拍，該棟豪宅釋出量不多，近一年成交均價為32萬元，同社區最高價達35.8萬元，法拍戶底價差不多相當於市價，對於投資人來說吸引力不大，預估要到三拍以後才有機會出手。

此外，高總價物件法拍受限貸款問題，現階段若非首購或換屋，一般銀行也不承作貸款，多半只能以現金購屋，估計投資人出手意願也會受衝擊。

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