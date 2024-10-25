台中40年肉品市場變身社宅　千戶供給2029年釋出

▲台中營運近40年的肉品市場，2021年結束業務後，目前正推動分期分區開發計畫。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中營運近40年的肉品市場，過去因長期異味、噪音及廢汙水排放等問題，成為嫌惡設施，2021年結束業務後，目前台中市政府正推動分期分區開發計畫，把近5公頃土地部分變身為主題公園，部分用地則興辦社宅與商業區，西北側規劃為台中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心。

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肉品市場原址持續活化利用，除了已完工的「豬事圓滿公園」、已動工的北區「豬事圓滿好宅」，區內還有5筆面積達2623坪的土地由招台中市政府財政局舉辦地上權招商，開辦2場說明會、吸引連鎖超市、百貨業、建設業、營造業、健康事業等共10多家企業出席。

▲已完工的「豬事圓滿公園」、已動工的北區「豬事圓滿好宅」更是目前台中量體最大的社宅。（圖／記者陳筱惠翻攝）

據招商說明書揭露，該基地第三種商業區，開發強度為建蔽率70％、容積率420％，臨40米東光路且地形方整，地上權存續期間分別為30年、50年、70年，開放由投標人擇一期間投標，這也被視為肉品市場華麗變身的最後一塊拼圖。

而「豬事圓滿好宅」成為目前台中量體最大的社宅，預計斥資超過62億5千萬元，興建地上20層、地下4層，供給1085戶住宅，預計2029年完工。

台中肉品市場位於北區、太平區交界，因肉品屠宰業務，成為當地房市抗性，也讓當地成為房價凹陷區，周邊屋齡7年的「昌祐大河戀」，2017年最初從單坪12萬元、總價585萬元可入手總坪數約45坪產品，至今賣到最高價單坪38.26萬元，身價翻了3倍。

▲台中肉品市場位於北區、太平區交界，近5公頃土地規劃招商的商業區，將成轉型最後一塊拼圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意：「北區發展成熟，多所大專院校、商業行為，人口也相當充足，但土地相當飽和，多數新案都需仰賴危老都更，市府釋出商業地地上權，也將帶動靠近旱溪一側的房地發展，該區本就位於台中火車站與捷運綠線松竹站的中繼處，未來區域還有捷運藍線延伸太平的利多議題，目前可行性研究送審中，預計除了北區，太平區也會因此受惠。」

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