亞灣成頂級飯店一級戰區　中古房價3字頭被秒殺

▲南台灣首間日系連鎖酒店「高雄日航酒店」位於高雄亞灣，11月1日正式開幕，該區已成飯店一級激戰區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣首間日系連鎖酒店「高雄日航酒店」位於高雄亞灣，該區已成飯店一級激戰區，700公尺內就有承億酒店、高雄洲際酒店、晶英國際行館Silks Club等4家頂級酒店，專家表示，頂級酒店陸續設立，突顯亞灣氛圍一片大好，周邊3字頭中古大樓紛被秒殺。

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大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下的「高雄日航酒店」位於高雄市亞灣區，做為南台灣首間日系連鎖酒店，11月1日將正式開幕營運，25日舉辦開幕記者會，打造22層樓高、260間客房及商務休憩設施的頂級國際酒店。

而該區從2017年起就有「晶英國際行館」率先插旗，緊接著「承億酒店」、「高雄洲際酒店」陸續開幕， 而且都在短短700公尺內範圍。

飯店 晶英國際行館 承億酒店 高雄洲際酒店 日航酒店 位置 中山二路 林森四路 新光路 林森四路 開幕時間 2017年 2020年 2021年 11月1日

▲亞灣星級飯店比較。（ETtoday製表）

晶英國際行館公關副理李昕庭表示，亞灣的公共建設陸續到位，包括高雄旅運中心正式營運、輕軌成圓，隨本土、國際連鎖星級飯店進駐，形成群聚效應，客群不只針對觀光族群，還有軟體科學園區的AI商務客。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹指出，亞灣近年利多不斷，加上多家飯店集團進駐下，很明顯房市效應也逐漸浮現，房價漲幅比店面租金漲幅還高，近3年房價已有約3成漲幅。

▲亞灣發展潛力讓不少商場、飯店業者看見商機，房市支撐性強烈。（圖／記者張雅雲攝）

該區推案以豪宅為主，例如「國城定潮」、「大船入港」、「遠雄THE ONE」等豪宅案，單價已有明顯提升，成交價基本都有5字頭，區域最高價已達65萬元。區域主力的中古大樓，屋齡10~20年，單價落在40萬元上下，今年屋主開出35~40萬元行情，都被快速秒殺。

劉沛緹說：「高雄近年不斷透過演唱會經濟，讓旅遊人數創下新高，亞灣發展潛力讓不少商場、飯店業者看見商機，房市支撐性強烈。」

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