房市將由多轉空　李同榮提：二都、三高區具抗跌性

▲房市趨勢專家李同榮表示房市由多轉空，桃園、台北二都較具抗跌。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

內政部公布9月份六都交易量驟減8.2%，市場顯示交易量逐月萎縮，房市趨勢專家李同榮表示，房市將於第四季由多轉空，但都會與區域表現強弱分明。其中，桃園、台北二都較具抗跌，另外「三高」特區也將展現強勁抗跌優勢。

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針對現下房市現況，李同榮表示，「若房市在末升段甩尾時，受外力干預或利空影響，交易量急速萎縮，房市很快就會價量俱跌而由多轉空，這就是目前房市的現況走勢。」

▲房市交易季線圖。



李同榮進一步指出，未來房市雖將由多轉空，但跌幅應該有限，「經濟微幅增長、資金動能強勁、降息利多走勢、成本居高不下效應、房價超漲幅度有限等5因素，預測此波房價下修跌幅有限。購屋者不必在意重災區，應特別關注抗跌區，桃園、台北會是七都最抗跌城市。」

另外，李同榮認為：「未來房市下修走勢將會強弱分明，雖然成屋市場房價平均跌幅在9~12%間，但預售市場先漲先跌，跌幅會較成屋市場多出5%左右，成屋市場量大且商圈未成熟的區域，跌幅會高於平均值。而『三高』區塊將表現最抗跌的優勢。」

三高包含「高科技進駐園區」擁有高就業、高收入、高購屋能力的潛力特區，園區核心地區房價抗跌性第一。例如新北林口、桃園龜山、新竹竹北、台中中科、台南南科、高雄楠梓橋頭等。

▲李同榮認為高鐵軌道經濟、高科技進駐園區、高度成長商圈重劃區也是相對抗跌區域。（圖／資料照）

「高鐵軌道經濟特區」如台北南港、新北板橋、桃園青埔、新竹竹北，半成熟的台中烏日、台南歸仁、高雄左營、以及未成熟二線城市具潛力的高鐵特區。

最後則是「高度成長商圈重劃區」，商圈已趨高度成熟的重劃區若再有軌道經濟利多與科技園區加持，就算量大，但其抗跌性仍強。如南港經貿園區、北士科、新北新板特區、新莊副都心、桃園青埔特區、新竹竹北、台中七期、台南東區平實、高雄濃十六、美術館特區、灣區等。

▲上述區段的房市買盤穩定性、價格支撐性夠，也不容易出現暴漲暴跌的情況。（圖／資料照）

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為：「具備上述區段的房市，其實從價格來看已經沒有投資客、首購族可以進場，總觀疫情以來從北到南，這些都已經發展10年以上的重劃區，生活機能發展佳，很多已經是換屋族、長期置產的客群進入，當然對於價格的變動趨勢比較慢，買盤穩定性、價格支撐性夠，也不容易出現暴漲暴跌的情況。」

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