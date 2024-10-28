市場冷房仲出招　太平3房開價1698萬「送周董演唱會門票」





▲房仲為了銷售促銷，祭出「成交送周董演唱會門票」，周董門票熱度也讓賞屋客增加。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

記者陳筱惠／台中報導

天王周杰倫暌違多年回台灣開唱，「嘉年華世界巡迴演唱會」門票在23日中午12時開賣，不到5分鐘全數賣光，許多粉絲皆哀號沒搶到票，而黃牛更是氾濫。就有房仲為了銷售促銷，祭出「成交送周董演唱會門票」，周董門票熱度也讓賞屋客增加。

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自9月19日央行頒布新的信用管制政策後，房市瞬間降溫，就有房仲為了銷售促銷，祭出「成交送周董演唱會門票」，實際詢問刊登房仲，鄭先生表示：「詢問度大增，週末賞屋客至少增加6組。」

▲太平區房市受惠74號道路開通，搖身一變成為首購天堂，房價近幾年也翻倍大漲 。（圖／記者陳筱惠攝）

鄭先生說：「23日中午店裡面至少有7人守在電腦、手機前等搶票，其他6人都沒成功，只有我搶到，是真的一票難求！」至於會想出買房贈送門票，其實就是因為自政府打房之後，市場有點冷。

此次位於太平區3年屋齡的「櫻花大櫻國」中樓層戶別，屋主是10月初才委託出售，一手屋主又是自住，此次開價還有全室裝潢，且有誠意可談，鄭先生說：「這物件若在919之前釋出，是市場秒殺物件。」

他解釋：「物件位於太平新光重劃區，目前市場行情新成屋單坪價格落在38~45萬元之間，該系列案三期甫交屋，轉售價格都來到4字頭以上。」而鄭先生也不諱言：「實價登錄資料已經很透明，過去社區同坪數的入手價格都在千萬元以下，如今開價1698萬元，是翻倍價。」

▲目前太平新光重劃區市場行情，新成屋單坪價格落在38~45萬元之間 。（圖／記者陳筱惠攝）

但鄭先生說：「台中房市是沿著74沿線發展，太平新光重劃區距離北區、北屯區僅10分鐘路程，以周邊新成屋2房價格已經上升到1500萬元來說，太平3房新屋價格仍是相當親民。」

對此，信義房屋太平樹孝店店經理林佳宏表示：「以前市區人對太平的觀念相對荒涼，但受惠74號道路開通，太平區搖身一變成為首購天堂，以該社區來說，過去2018、2019年推案入手價格相當低廉，單坪價格落在18～20萬元間，這幾年推案堆疊之下，中古房價被拉抬，成交價站穩30萬元以上。」

翻倍的房價，加上現在打房政策，不少購屋族會擔心銀行鑑價與申貸問題，林佳宏表示：「近期銀行鑑價確實還跟不上行情價碼，但有加速跟上的趨勢，畢竟太平人口移入多，該社區在打房前，成交行情總價已經突破1600萬元、單坪價格叩關4字頭。」

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