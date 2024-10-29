台中商用不動產大爆發　辦公室預售行情3年漲41%

▲台中商辦案預售價3年來從均單價46萬元漲到65萬元，漲幅41%相當驚人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不論是政府打房政策「打住不打商」、還是2024下半年起股市進入震盪，都讓商用不動產成為熱門選擇，近期擁有人口紅利、高科技半導體議題以及建設話題的台中地區，查詢數據，商辦案預售價3年來從均單價46萬元漲到65萬元，漲幅41%相當驚人。

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位處中台灣核心的台中地區，在中小企業蓬勃發展及中科產業的持續擴張下，商辦市場百花齊放，目前已知包括豐邑機構、興富發建設、允將建設、豪辦代表聯聚建設等，都有預計或是已推出的商辦開發案。

▲台中商辦案預售量價表。（圖／記者陳筱惠攝）

根據預售屋實價登錄統計，今年截至10月台中商辦大樓共成交530筆交易，相較去年全年227筆，交易量成長2.3倍。其中，允將建設於新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」創下商辦成交最高單價紀錄，單價90.5萬、總價1億4741萬元售出；聯聚建設豪辦案「聯聚中維大廈」也曾有法人買家以總價5.65億餘元，買下4層樓商場，換算每坪單價近84萬元。

觀察實登，不僅量暴增，商辦價格也水漲船高，從預售商辦價來看，3年時間來從均單價46萬元漲到65萬元，漲幅41%相當驚人。最高價也從單價8字頭叩關9字頭，量增價揚走勢相當明確。





▲商辦在台中市高度集中在七期市政特區、烏日高鐵特區。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就分析：「商辦在台中市高度集中在七期市政特區、烏日高鐵特區，且創價的都是以七期為主，價格老大以聯聚建設為主、交易量的冠軍則是興富發的微型商辦。」

「不管是住宅或商辦其實全面性漲價，2018~2024年價格是翻倍漲，這與土地價格有高度聯動關聯，七期地價已有很多『300萬俱樂部』，受到資金回流因素、台積電擴廠具備領頭羊關係、微型商辦崛起，都是帶動商辦市場走強的原因。」

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