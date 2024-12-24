她猶豫該買「低樓層露台戶or高樓層3房？」　網搖頭：真的不推

▲原PO猶豫是否要買低樓層的4房。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者郭卉寧／綜合報導

低樓層和高樓層，你會怎麼選擇？一名正在看預售屋的網友指出，目前猶豫要選3房還4房，雖然內心比較偏向4房，但只剩低樓層能選擇，因此陷入猶豫。對此，就有一票人搖頭直呼：「預算夠，絕不會輕易買低樓層！」

女網友在Dcard發文表示，最近在看預售屋，猶豫要選擇3房還4房，目前較傾向4房，因為未來會有小孩和父母，但缺點是只剩下低樓層，不過2樓有露台的價格比較便宜，有獨立管線、位置也有避開大馬路和中庭，「不知道還有沒有什麼潛在的缺點？或是選擇3樓會比較好嗎？若真的低樓層缺點太多，我就會考慮換成3房。」

貼文曝光後引起熱議，不少網友紛紛回應，「我買的就是低樓層露台戶，很喜歡」、「低樓層露台戶，露台只是拿來接樓上的灰塵垃圾，不能擺什麼東西」、「講一下心得，我們家是3樓，常常看2樓鄰居的小孩在露台玩水，還有大人坐在2樓乘涼，有時候會覺得很羨慕，但偶爾也會看到上面樓層洗陽台的水流下來，就突然不羨慕了，不過我身邊買2樓露台戶的都是為了小孩啦，就看你怎麼取捨」。

也有一部分人搖頭表示，非常不建議選低樓層露台戶，「真的不推低樓層耶，雖然獨立管線，但要注意樓上管線會不會爆」、「最好不要買低樓層露台，常看鄰居抱怨有垃圾、煙蒂、琳瑯滿目的掉落物」、「低樓層要看那條主要管道的大小欸，有獨立管道不代表不會噴水或炸屎出來，我預算夠絕不會輕易買低樓層，我有看過衛生棉、衛生套、尿布都塞在低樓層管道」。