名人「中漂」置產熱門地曝光　健身網紅2千萬買絕景別墅

▲近期健身網紅筋肉媽媽，開心曬出字剛簽約的新居，位於霧峰山上別墅，就在朝陽科技大學附近。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

氣候舒適、生活環境優質且交通越來越便利的台中，近期陸續吸引名人移居，包括明星夫妻擋阿Ben與徐小可、知名健身網紅「筋肉媽媽」以及主持人作家身份的吳淡、棒棒堂男孩敖犬最近都陸續公開他們的新居。

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近期健身網紅筋肉媽媽，開心曬出字剛簽約的新居，位於霧峰山上別墅，日夜都擁有絕美景觀，羨煞不少網友。該社區為「百昱海德堡莊園」，地理位置相當特殊，是位於朝陽科技大學後方的朝陽國家公園特區，建案採先建後售，實登顯示，該案價格每戶從2080到3128萬元都有，而筋肉媽媽戶別尚未完成全部交易，尚未過戶。

▲筋肉媽媽自曝入手「百昱海德堡莊園」。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書粉絲團）

過去該案就訴求全區基地2660坪，規劃僅67戶的封閉型社區，稀缺與獨特性高，也因價格相對親民，就能獲得像新店華城、大坑別墅那般的自然環境，都吸引不少隱士名人鑑賞。

另外，明星夫妻檔阿Ben與徐小可選擇購入南屯區的中古屋大樓，過去他們在社群中就提及「子女就學」是他們選擇搬進台中的重要原因之一，再者也因台中地理位置中心，去哪裡都方便，搭高鐵很快就能北上工作。

▲明星夫妻擋阿Ben與徐小可選擇購入南屯區的中古屋大樓，過去他們在社群中就提及「子女就學」是他們選擇搬進台中的重要原因之一。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family的臉書粉絲團）

不僅阿Ben與徐小可，包含人氣主持人與作家的吳淡如也是因小孩就學，而移居台中，據了解吳淡如入手的是台中五期、國美館附近大樓案，她曾在臉書曝光新居，不僅空間大、視野景觀好，再加上區域位於市中心，附近美食相當多，她也常與大眾分享旅居台中、品嚐小吃的生活。





台中私校教學聞名全國，不僅是藝人爸媽瘋狂，台中在地父母也都搶破頭。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，21世紀不動產資深經理沈政興表示：「名人中漂台中並不算少見，過去七期重劃區是最多名人入手的一區，包含王月、白冰冰、胡瓜、王月、余天、蕭薔等，而用途多為置產。」

不過近期移居台中的藝人或網紅，沈政興說：「現在幾乎都已經是自住用途，尤其可見台中私校教學聞名全國，不僅是藝人爸媽瘋狂，台中在地父母也都搶破頭，少子化的學校爭霸戰也從區域上升至全台競爭。」

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