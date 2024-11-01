陳妍希鄰居賣房賠500萬　在地房仲點出致命傷

▲藝人陳妍希鄰居賣房，高樓層戶轉手賠售500萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

藝人陳妍希鄰居賣房，賠售500萬元。不過在地房仲表示，該戶賠售主因是坪數較大，總價帶尷尬，超越北市高價宅限貸門檻，而陳妍希購買的坪數較小，價格行情較佳，若現在轉手也不會賠售。

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藝人陳妍希、陳曉2016年時傳出，婚後住進南京東路四段「璞真久石讓」，當時媒體指出，陳妍希夫婦買下62坪含13坪車位，總價5600萬元，顯示建商給了相當優惠的價格。

近期實價登錄揭露，「璞真久石讓」睽違1年半再現交易，高樓層戶以8900萬元轉手，拆算單價108萬元。不過，前屋主持有約6年，賠售500萬元出場，跌幅5.3%。

▲「璞真久石讓」位於小巨蛋商圈，生活機能佳。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產台北八德店經理黃基堯表示，「璞真久石讓」位於南京東路四段，靠近小巨蛋，生活機能佳，本次會賠售主要就是總價帶較為尷尬，剛過北市7000萬元豪宅線，多少讓買方陷入猶豫，議價空間增加。

黃基堯說，台北市數億元以上的超級豪宅，或是中坪數住宅價格表現相對佳，「若陳妍希夫婦購買的金額消息正確，拆算單價約107萬元左右，如今轉手也不至於賠售，以小巨蛋周圍屋齡10多年中坪數來看，成交單價行情落在110~130萬元。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，小巨蛋商圈新案供給稀缺，最著名的是敦化北路側的豪宅，像是成屋「華固名鑄」和預售屋「璞永敦仰」，後者在今年最高成高253萬元。而區域也有小坪數預售案，南京東路側「敦北Vogue」成交單價落在130~160萬元。

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